Lörrach 50 Millionen Franken für Standorterweiterung

Endress+Hauser Flowtec hat Standort Reinach erweitert und lädt zum Tag der offenen Tür ein

Reinach (alb) Endress+Hauser (E+H) ist eine Erfolgsgeschichte. Aus kleinsten Anfängen 1953 in Lörrach ist ein global führender Hersteller für Mess- und Automatisierungstechnik entstanden. Inzwischen ist E+H nicht nur im Kreis Lörrach, sondern auch im Kanton Baselland größter privater Arbeitgeber. Dort hat die auf Durchflussmesstechnik spezialisierte Flowtec 1977 ähnlich klein begonnen wie die ganze E+H Gruppe einst in Lörrach. Nun wurde der Standort Reinach für rund 50 Millionen Franken ausgebaut und feiert mit einem Tag der offenen Tür 40-jähriges Bestehen.

Wachstum ist eines der wohl am häufigsten beschworenen Ziele von Wirtschaft und Politik. Die E+H Flowtec ist ein überzeugendes Beispiel dafür, dass das mehr sein kann als eine Floskel in Sonntagsreden. Was 1977 mit dem Kauf eines kleinen Berner Unternehmens, eines Start-Ups würde es heute heißen, und drei Angestellten in einer Militärbaracke begann, ist 40 Jahre später ein weltweit führender Hersteller von Durchflussmesstechnik mit sechs Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika, darunter im Übrigen in Cernay bei Mulhouse ein zweites großes Werk im Dreiländereck. Dort beschäftigt allein die E+H Flowtec inzwischen 1430 Mitarbeitende, davon 1080 in Reinach und 350 in Cernay.

„Wir haben es über 40 Jahre lang geschafft, dem Wettbewerb stets einen Schritt voraus zu sein“, erklärte der Geschäftsführer der Flowtec Bernd-Josef Schäfer am Donnerstag vor Medien in Reinach die Entwicklung. Tatsächlich ist die Durchflussmesstechnik längst eine branchenübergreifende Schlüsseltechnologie und oft unverzichtbar, erläuterte er weiter. Das beginnt mit der Wasser- und Abwasseraufbereitung, setzt sich fort in Landwirtschaft, wo sie zum Beispiel für die Bewässerung verwendet wird, und reicht zur Life-Sciences- und der Ölindustrie, wo sie für das Be- und Entladen von Tankern eingesetzt wird; zu den Anwendern gehören aber auch die Lebensmittelindustrie, die zum Beispiel die Konsistenz von Senf mit Durchflussmessgeräten überprüft. Insgesamt biete E+H seinen Kunden inzwischen mehr als sechs Millionen mögliche Bestellkombinationen, weiß Schäfer.

Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, um „Engpässe zu beseitigen“ und die Produktion „noch effizienter zu gestalten“, wie Schäfer sagt, wurde der Standort Reinach in den vergangenen zwei Jahren für insgesamt 50 Millionen Franken ausgebaut und erweitert. So wurde ein bestehendes Gebäude aufgestockt und direkt anschließend ein Neubau errichtet.

Das erweitert die Nutzfläche um rund 50 Prozent auf jetzt 75 000 Quadratmeter und das auch mit nachhaltigen Elementen. So ist auf dem Dach eine der größten Fotovoltaikanlagen des Kantons Baselland installiert, die rund 100 Einfamilienhäuser mit Strom versorgen kann oder etwa fünf Prozent des bei Flowtec vor Ort verbrauchten Stroms erzeugt.

Matthias Altendorf, Chef der gesamten E+H Gruppe, sieht die Investition nicht zuletzt als Beleg dafür, dass auch Schweizer Industriestandorte trotz des seit 2015 gegenüber dem Euro starken und damit Kosten treibenden Franken keineswegs zum „alten Eisen“ gehören, wie er es nannte. Im Gegenteil: Für E+H sei Reinach zwar fraglos der teuerste, aber auch der produktivste Standort und insofern „der Diamant“ der Gruppe. „Weglaufen ist keine Lösung“, sagt Altendorf mit Blick auf die im Schweizer Maschinenbau zu beobachtende Tendenz an günstigere Euro-Standorte auszuweichen denn auch. Die Situation sei zwar herausfordernd, aber sie stimuliere Innovationen und dazu, technische Grenzen zu verschieben. Dafür aber brauche es auch qualifizierte und motivierte Fachkräfte. Die aber gebe es in der Region. „Kommen gute Leute zusammen, wird eine gute Sache noch besser“, bekräftigt E+H-Verwaltungsratspräsident Klaus Endress die Linie.

An Billigstandorten dagegen breche dieses Potenzial weg. Indes gibt es für die E+H-Chefs da auch am Standort Reinach ein zunehmend drängenderes Problem, und zwar die Verkehrserschließung. „Da gibt es Handlungsbedarf“, betont Altendorf.

Tag der offenen Tür: 40 Jahre E+H Flowtec 7. Mai, 10 bis 16 Uhr, Kägenstraße 7, Reinach