Lörrach 47-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Am Donnerstagabend wurde auf der Wallbrunnstraße in Lörrach ein 47-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt.

Der Mann befuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem Kraftrad die Wallbrunnstraße bergwärts in Richtung Waidhof. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem Lkw einen Seitenarm der Wallbrunnstraße bergwärts und wollte nach links in die Wallbrunnstraße talwärts einbiegen. Dabei übersah er das aus seiner Sicht von links kommende Motorrad, welches frontal mit dem einfahrenden Lastwagen kollidierte.Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe des Lkws geschleudert und anschließend auf die Fahrbahn zurückgeworfen. Dabei zog sich der 47-Jährige schwere Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich vor Ort um ihn und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Wallbrunnstraße in beide Richtungen bis etwa 23 Uhr voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lörrach war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann zur Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle sowie Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.