Lörrach 2017: Thema Bauen ganz vorn

Kommunalpolitische Bilanz des Jahres 2016. Vieles für 2017 mit Beschlüssenauf den Weg gebracht

Lörrach (dam) Von einem „heißen Herbst der Entscheidungen“ hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Schlecht einmal mit Blick auf die Weichenstellungen in der zweiten Jahreshälfte 2016 gesprochen. Schulplanung, Haushaltskonsolidierung, Einzelhandelskonzept, Halle Brombach, Klinikstandort und Wohnraumproblematik – das waren die Themen, die 2016 prägten und zu denen in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich auch Beschlüsse gefasst wurden. Doch abgehakt ist damit keine dieser Aufgaben. Die Bilanz 2016 gleicht deshalb eher einem Zwischenbericht.

Oberbürgermeister Jörg Lutz spricht von einem „sehr intensiven Jahr 2016“, bei dem „das Thema Bauen“ über allem gestanden habe. In diesem Sinn wird der Stadt Lörrach auch 2017 ein intensives Jahr bevorstehen. Mit der Bereitstellung einer hinreichend großen, in sich schlüssigen, in Sachen Natur- und Wasserschutz gut machbaren und verkehrstechnisch günstigen Fläche im Entenbad hat die Verwaltung für Lörrach gute Chancen geschaffen, den Zuschlag für den neuen Klinikstandort zu erhalten. Die Vorentscheidung fällt schon in den ersten Monaten 2017. Und wenn der Landkreis tatsächlich das neue Zentralklinikum in Lörrach bauen sollte, dann wäre das auch für die Stadt mit geschätzten 300 Millionen Euro die Schlüsselinvestition schlechthin.

Bei den ureigenen städtischen Bauvorhaben fiel 2016 der Startschuss für die Realisierung der Sporthalle Brombach. Baubeginn für das Vorhaben, das derzeit auf 8,3 Millionen Euro ohne Außenanlagen und ohne Parkplätze kalkuliert ist, ist zwar erst 2017, doch mit dem Grundsatzbeschluss und mit der Entscheidung, Geld im Etat einzustellen, stehen die Signale endgültig auf Grün.

Mit dem über allem stehenden Stichwort Bauen meinte OB Lutz jedoch in erster Linie den Wohnungsbau, bei dem es gilt, in den nächsten Jahren strategisch das Wachstum der Stadt zu sichern. Bei seiner persönlichen Jahresbilanz erinnerte Lutz auch an die „menschliche Dimension“ dieses planerischen, oft abstrakten Prozesses und daran, was es konkret bedeute, wenn zahlreiche Lörracher in unbefriedigenden Wohnsituationen leben müssen. Etwas Luft auf dem angespannten Markt kann das neue Baugebiet Belist im Stadtteil Haagen schaffen, dessen Planung 2016 abgeschlossen wurde und dessen Erschließung 2017 beginnt. Schnell und geräuschlos vollzog sich die Weichenstellung auf dem Gelände bei der Arbeitsagentur, das künftig den Namen „Weberei Conrad“ tragen soll. Diese zentral gelegene Reservefläche verkaufte die Stadt an die eigene Tochtergesellschaft Wohnbau Lörrach, die dort nach einem Wettbewerb Mietwohnungen bauen wird. Bei der Suche nach großen Flächen für Wohnbauzwecke schälten sich 2016 die Erweiterung des Gebiets Bühl und des Salzerts als zentrale Blöcke heraus. Die konkreten Planungen bleiben Themen der Folgejahre.

Auch die Schulentwicklungsplanung tangierte im weitesten Sinne ebenfalls das Thema Bauen. Welche Schulen müssen saniert werden, wo erfordert die Entwicklung Neubauten? Diese Fragen standen am Anfang der konzeptionellen Überlegungen. Was ursprünglich auf der pädagogischen Ebene angesiedelt war, mündete in einem eher von der politischen Durchsetzbarkeit geleiteten Modell: Alles bleibt im Prinzip, wie es ist, die Hellbergschule wird Realschule und statt der umstrittenen Schulverlagerungen soll es ein neues Gymnasium im Neumattgebiet geben. Das Thema wird auch die Agenda 2017 und der Folgejahre füllen, denn die neuen Schulen müssen erst noch genehmigt werden und dann braucht es Bau- und Finanzierungspläne für die daraus resultierenden Baumaßnahmen.

Mindestens 15 Millionen Euro werden derzeit für die Schulinvestitionen der nächsten zehn Jahre veranschlagt – vorsichtig gerechnet. An diesen Herausforderungen machte sich auch der Vorschlag des Oberbürgermeisters fest, in ein Haushaltskonsolidierungsprogramm einzusteigen. Dauerhaft muss der Etat um fünf Millionen Euro entschlackt oder mit zusätzlichen Einnahmen verbessert werden, damit Lörrach sich die anstehenden Investitionen leisten kann beziehungsweise für derzeit eigentlich günstige Darlehen überhaupt erst wieder kreditfähig wird. Dieses Thema wirft einen Schatten auf 2017, denn von diesem Konsolidierungsbetrag ist die Stadt noch weit entfernt. Deswegen werden in nächster Zukunft wieder Kultur- und Sozialausgaben in Frage gestellt werden. Ein weiteres heikles Thema wird die Frage, ob nach der Grund- nicht auch die Gewerbesteuer erhöht werden muss. „Die Haushaltskonsolidierung hat mich persönlich 2016 am meisten belastet, denn die Sparlisten fallen schließlich nicht vom Himmel – sie wurden von den Mitarbeitern der Verwaltung entworfen“, sagte Lutz bei seiner Sicht auf 2016. Dieses Gefühl wird er im neuen Jahr vermutlich nicht los werden.