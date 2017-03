Lörrach 19-Jährige nach Kohlenmonoxidvergiftung in Lörracher Sisha-Bar außer Lebensgefahr

Einen Großeinsatz von Rettungskräften lösten erhöhte Kohlenmonoxidwerte am Mittwochabend in einer Shisha-Bar aus.

Wegen erhöhter Kohlenmonoxidwerte hat es am Mittwochabend einen Großeinsatz von Rettungskräften in einer Shisha-Bar gegeben. Laut Polizeiangaben befand sich eine 19-Jährige vorübergehend in Lebensgefahr.

14 Menschen, die sich in der Bar und in den darüber liegenden Wohnungen des Gebäudes an der Ecke Belchen-/Hunnenstraße aufhielten, wurden vorsichtshalber in umliegenden Krankenhäusern untersucht, darunter befanden sich auch fünf Kinder. Acht weitere Gäste verweigerten es, von Sanitätskräften untersucht zu werden, teilte die Polizei mit. Die 19-jährige Besucherin wurde in einem Krankenhaus stationär behandelt, weil bei ihr eine Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt wurde.

Dies führte gegen 20.15 Uhr zu dem Einsatz mit vielen Kräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Lörrach und der Polizei. Die Feuerwehr stellte einen erhöhten Kohlenmonoxidwert im Gebäude fest, laut Polizeimeldung jedoch nicht die Ursache dafür. Die Bar wurde geschlossen, das Gebäude durfte zeitweise nicht betreten werden. Die nachts im Krankenhaus untersuchten Personen konnten das Krankenhaus alle wieder verlassen. Die betroffenen Mieter konnten laut Polizeiangaben ihre Wohnungen bereits in der Nacht wieder beziehen.

Die Bar sollte bis zum Abschluss der Ermittlungen vorübergehend geschlossen werden. Am Donnerstagmittag konnte sie aber wieder geöffnet werden, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Sie untersagte jedoch, darin Shishas zu rauchen. Der Grund für den erhöhten Kohlenmonoxidwerte stand bei Redaktionsschluss am Donnerstag noch nicht fest. Die Ermittlungen hinsichtlich der möglichen Ursache liefen weiter. „Die Kollegen der Abteilung Gewerbe und Umwelt sind vor Ort. Die Ursache ist bislang nicht bekannt“, hieß es im Polizeibericht. Das verletzte 19-jährige Mädchen sei zwischenzeitlich außer Lebensgefahr und vormittags von der Polizei befragt worden. Nach Auskunft der Ärzte seien für sie keine Folgeschäden zu erwarten, teilte die Polizei mit. Sie sei am Donnerstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.