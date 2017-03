Lörrach 14. Chili Open in Lörrach: Hier fliegen die Frisbee-Scheiben

Jede Menge Frisbee-Scheiben flogen am Wochenende durch den Grüttpark. Und das nicht nur zum Spaß, sondern im sportlichen Wettkampf.

130 Discgolf-Spieler trafen sich zum 14. Chili Open, einem internationalen Turnier, bei dem nach den Regeln des Golfs mit Frisbee-Scheiben auf die mit Ketten behängten Körbe gespielt wird. Das Chili Open, veranstaltet vom Discgolf-Club Merry Chains aus Basel, ist seit 14 Jahren der Auftakt der Discgolf-Saison in Europa.

Teilnehmer aus der Schweiz, aus Frankreich, Italien, Belgien, Schweden, Norwegen, Polen, Deutschland sowie in Deutschland lebende Amerikaner gingen an den Start. „In Schweden und im Allgäu liegt um diese Jahreszeit noch Schnee“, erklärt Organisator Martin Jenny. Zudem ist der Grüttpark bei Spielern sehr beliebt. „Es ist ein sehr schöner, anspruchsvoller Kurs, perfekt in die Landschaft gebettet“, sagt Ralf Hüpper, Discgolf-Nationalspieler aus Köln, der 18 bis 20 Turniere pro Jahr spielt.

Der Kurs hat 27 Holes, wie die Spieler die Körbe nennen, und eine Länge von gut drei Kilometern. Wie beim Golf müssen die Spieler versuchen, mit möglichst wenig Würfen die Frisbee-Scheibe in den Korb zu bekommen. Das ist nicht einfach, denn an vielen Stellen liegen zwischen Abwurfstelle und Hole weit mehr als 100 Meter, in zwei Fällen sogar mehr als 200 Meter. Oft muss um Bäume herum gespielt werden, manchmal ist der Korb von der Abwurfstelle aus gar nicht zu sehen. Wie beim Golf ist für jedes Hole ein Par vorgegeben, das heißt, eine Zahl von Würfen, mit denen ein professioneller Spieler es im Durchschnitt schaffen kann. 90 Par sind für die ganze Strecke vorgegeben, bei der ersten Runde am Samstag schaffte sie einer mit 76 Würfen.

„Jeder spielt gegen den Kurs oder gegen sich selber, und am Ende wird verglichen“, erklärt Martin Jenny. Die Spieler waren in fünfköpfigen Gruppen, so genannten Flights, unterwegs. Sie werden in Klassen eingeteilt, nach Geschlecht und nach Alter. Bei 27 Holes im Grüttpark können maximal 135 Spieler teilnehmen. Mit 30 Spielern ist das Turnier vor 14 Jahren gestartet, inzwischen ist es immer ausgebucht. Fünf Angemeldete haben sich dieses Jahr kurzfristig abgemeldet. Der Sport kommt aus den USA und hat weltweit rund eine Million Spieler. In Deutschland gibt es 25 bis 30 Clubs. Der Präsident von Heads Up aus Freiburg, Jonathan Maas, nahm auch teil. Wie alle Spieler hat er eine ganze Auswahl an Frisbee-Scheiben dabei, die meist in speziellen Rollkoffern, mitunter auch in Kinderwagen transportiert werden. Das ist ein elementarer Unterschied zum Golf, wo die Schläger in Caddys transportiert werden.

„Jede Scheibe fliegt unterschiedliche Bahnen und reagiert anders auf Wind“, erklärt Maas. „Es gibt Scheiben, die ziehen schneller nach rechts, es gibt auch Scheiben, die S-Kurven fliegen“, erzählt er. Und doch verhält sich jede Scheibe bei jedem Spieler anders. Mehr als 175 Gramm darf eine Scheibe nicht wiegen. Spielen kann man Discgolf von Kindesbeinen an und bis ins hohe Alter, und so trat ein bunt gemischter Haufen im Grütt an.