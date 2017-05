vor 3 Stunden SK Lörrach 13-jähriges Mädchen auf der Straße in Lörrach sexuell belästigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 14 Uhr eine 13-Jährige in der Ötlinger Straße in Lörrach sexuell belästigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.