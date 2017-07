vor 3 Stunden jsc Lörrach 13-jähriger Junge im Hebelpark sexuell belästigt - Polizei nimmt 57-jährigen Mann fest

Schnell festgenommen wurde am Freitagnachmittag ein 57-jähriger Mann, der gegen 14.30 Uhr im Hebelpark in Lörrach einen 13-jährigen Jungen in offenbar sexueller Absicht berührt hatte.