Laufenburg Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in einer Bar

Zum Einsatz kamen laut Polizei ein Aschenbecher, ein Stuhl und ein Messer.

Bei einem Streit in einer Bar hat es zwei Verletzte gegeben. Zwei Gäste gerieten dort laut Polizei am Dienstagabend aneinander. Bei dem Streit ging es um Gelangelegenheiten, so der Bericht der Behörden. Nach einem verbalem Schlagabtausch folgte eine körperliche Auseinandersetzung. Ein Aschenbecher, ein Stuhl und sogar ein Messer sollen dann im Spiel gewesen sein. Ein 35 Jahre alter Mann musste zur weiteren Versorgung mit Prellungen und Quetschungen ins Krankenhaus gebracht werden, sein 23 Jahre alter Kontrahent konnte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Er hatte eine leichte Schnittverletzung an der Hand. Gegen beide wird ermittelt.