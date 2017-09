Laufenburg Zwei Verletzte bei Wildunfall

In der Nacht zum Montag gegen 2 Uhr wollte ein 26 Jahre alter Autofahrer seinen Angaben zufolge auf der Straße stehenden Wildtieren ausweichen, als er die Landstraße von Laufenburg in Richtung Hochsal befuhr.

Er zog seinen Pkw nach rechts. Das Auto streifte an einer Felswand vorbei und kam dann nach links von der Straße ab. Dabei wurde der Pkw, ein Mercedes-Benz, erheblich beschädigt, auch die dortige Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Neben dem Fahrer verletzte sich auch der 17 Jahre alte Beifahrer leicht. Zur weiteren Versorgung wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe dürfte insgesamt ca. 30 000 Euro betragen.