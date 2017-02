Laufenburg Zuschuss für SV 08 und bald auch für andere Sportvereine

Die Stadt Laufenburg unterstützt den SV 08 Laufenburg bei der Sanierung des Vereinsheims. Bis zur Jahresmitte soll ein Förderkonzept für alle Sportvereine stehen. FC Binzgen sieht sich benachteiligt.

Die Stadt Laufenburg unterstützt den SV 08 Laufenburg finanziell bei der Sanierung des Sportheims im Waldstadion. Der Verein kann mit 50.000 Euro städtischem Zuschuss für das auf 140.000 Euro geschätzte Vorhaben rechnen. Gleichzeitig erarbeitet die Stadt Förderrichtlinien, um zukünftig alle Sportvereine bei Investitionen im gleichen Verhältnis zu fördern. Beides beschloss der Gemeinderat am Montag einstimmig.

FC Binzgen stellt Fragen

Das Thema ist nicht ohne Brisanz, wie die große Zahl von etwa 25 Besuchern zeigte, die am Montagabend wegen dieses Tagesordnungspunkts in den Gemeinderat gekommen war. Neben Mitgliedern des SV 08 saßen auch Mitglieder des SV Luttingen, des FC Rotzel und des FC Binzgen im Saal. Dessen Vorsitzender Nobert Schäuble fragte zu Beginn der Sitzung: "Vor zwei Jahren haben wir unser Sportheim mit Mann und Maus in Eigenleistung ohne Zuschuss saniert. Was haben wir damals falsch gemacht?"

"Es ist eine ganz unglückliche Situation", gestand Bürgermeister Ulrich Krieger ein. Die Ursache dafür liege in den unterschiedlichen Besitzverhältnissen. Das hauptsächlich vom SV 08, aber auch vom TV, vom CSI und von den Schulen genutzte Waldstadion gehöre der Stadt, die es 1966/67 als kommunale Sportstätte errichtet habe. Der SV 08 zahlt für die Nutzung Miete. In den 1972 zu Laufenburg hinzugekommenen Gemeinden Binzgen, Rotzel und Luttingen sei der Sportplatz im Eigentum des jeweiligen Vereins. Uneinheitlich sei in der Vergangenheit auch die kommunale Förderpraxis gewesen. "Mal gab es einen Zuschuss, mal eine Bürgschaft, mal gab es gar nichts." Diese Ungleichheit wolle die Stadt nun durch einheitliche Förderrichtlinien ein Stück weit beseitigen.

Niemand im Gemeinderat stellte die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen an der städtischen Liegenschaft Waldstadion infrage. "Ich habe davon gehört, dass Gastmannschaften sich geweigert haben, die Duschräume aufzusuchen", sagte SPD-Stadtrat Robert Terbeck. Das Sanierungskonzept sieht unter anderem die Erneuerung der Duschanlagen und der Fenster, den Einbau einer Entkalkungsanlage und die Trockenlegung der Fundamente vor. Gerhard Tröndle (CDU) brachte ins Spiel, gleich einen Vollwärmeschutz anzubringen. Das würde die Möglichkeiten des Vereins übersteigen, der sich mit 28.000 Euro Finanzmitteln und mit 22.000 Euro Eigenleistung an der Sanierung beteilige, antwortete der Bürgermeister. Weitere 50.000 Euro gibt die Stadt, 40.000 Euro sollen vom Badischen Sportbund kommen.

Terbeck begrüßte, dass die Stadtverwaltung auch ein Förderkonzept für alle Sportvereine erarbeite. Dass der FC Binzgen seine Räume bereits vorher habe sanieren müssen, sei bedauerlich: "Aber es gibt immer ein Davor und Danach." Das Förderkonzept soll regeln, wie die Stadt künftig die Sportvereine Investitionen an Immobilien oder die Anschaffung teurer Geräte finanziell unterstützt. Im Raum stehe der Vorschlag, die Kosten 50 zu 50 aufzuteilen, sagte Bürgermeister Krieger. Etwa zur Jahresmitte will er den Entwurf für das Förderkonzept vorlegen.

Neuer Nutzungsvertrag

Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass die Stadtverwaltung mit dem SV 08 den Nutzungsvertrag für das Waldstadion neu verhandeln solle. Das Ziel dabei sei generell, die Lasten für den Erhalt stärker an den Mieter und Hauptnutzer abzugeben, erklärte der Bürgermeister. So soll der SV 08 für das Sportheim einschließlich Gaststätte bis auf einen noch zu vereinbarenden Betrag die Kosten für Unterhaltung, Reinigung und Instandhaltung tragen. Die Nutzung durch Schulen, andere Sportvereine und auch die Stadt selbst müsse im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben, der SV 08 soll dafür einen Kostenanteil verlangen können.