Laufenburg Zeugen für Unfall im Laufenpark gesucht

Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 18.15 Uhr kam es im Bereich des Laufenparks in Laufenburg zu einer Kollision zwischen einer Autofahrerin und einem jungen Mofafahrer. Die Polizei sucht hierfür noch Augenzeugen.

Beim Einbiegen in eine Parklücke hatte die Frau den Zweiradfahrer offenbar übersehen. Die Unfallbeteiligten einigten sich zunächst ohne Polizei. Am Freitag meldete sich dann der Vater des durch den Unfall leicht verletzten Mofafahrers beim Polizeiposten in Laufenburg und wollte den Unfall anzeigen bzw. durch die Polizei aufnehmen lassen. Jetzt suchen die Beamten Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Diese melden sich bitte beim Unfalldienst unter der Rufnummer 07751 / 8963-148.