Laufenburg Zahnärzte stöhnen unter Last der Bürokratie

Bei einem "Praxis-Gespräch" in Laufenburg haben Zahnärzte und Verbände auf Probleme ihres Berufsstandes hingewiesen. Insbesondere macht den Zahnmedizinern die Bürokratie zu schaffen. Außerdem falle die Nachfolgersuche immer schwerer

Laufenburg (msb) Die Bürokratie macht den Zahnärzten zunehmend das Leben schwer. So lautete die zentrale Botschaft von Zahnärzten, Kassenzahnärztlicher Vereinigung (KZV) und der Landeszahnärztekammer beim "Praxis-Gespräch" in der Gemeinschaftszahnarztpraxis von Hans Hugo Wilms und Monika Knecht in Laufenburg. Eingeladen waren insbesondere die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Waldshut. Allerdings kam letztlich nur FDP-Kandidat Daniel Poznanski. Auch Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger nutzte die Gelegenheit, sich einen Überblick über die zahnärztliche Versorgung in der Stadt zu machen.

Um diese ist es unterm Strich außerordentlich gut bestellt, wie Gastgeber Hans Hugo Wilms darstellte. Auf die 8900 Bürger Laufenburgs kommen acht Zahnarztpraxen. Versorgt werde allerdings auch das Schweizer Hinterland. Patienten aus der Schweiz machten im Falle der Gemeinschaftspraxis Wilms/Knecht etwa 40 Prozent aus. Da es für Zahnärzte – anders als bei Hausärzten – keine Niederlassungspflicht gebe, seien die grundsätzlichen Perspektiven in der zahnärztlichen Versorgung durchaus als positiv zu bezeichnen, so Wilms. Aber sie könnten noch besser sein – wenn nämlich der "überbordende Bürokratismus" nicht wäre, wie alle Beteiligten erklärten.

"Die Bürokratie beginnt, sobald der Patient die Praxis betritt", schilderte Wilms. Und er ziehe sich durch jeden einzelnen Behandlungsschritt, bis der Patient am Ende mit einem neuen Termin in der Tasche die Praxis wieder verlasse. Selbst eine einfache Zahnentfernung sei mit einem ungeheuren Dokumentationsaufwand verbunden. "Es müssen gewissermaßen Krankenhausstandards erfüllt werden", so Ute Maier, Vorstandsvorsitzende der KZV Baden-Württemberg. Gerade kleinere Praxis-Einheiten könnten häufig nur mit Mühe die nötigen Ressourcen aufbringen, um die Vorgaben erfüllen zu können, kritisierte auch Norbert Struß, stellvertretender Vorsitzender der Landeszahnärztekammer.

Offiziell sei der Patientenschutz der Grund für die "monströse Bürokratie", so Monika Knecht. Doch de facto sei dies nur vorgeschoben. "Es herrscht eine regelrechte Misstrauenskultur zwischen Politik und Zahnärzten", bringt es Hans Hugo Wilms auf den Punkt. Diese äußere sich in immer neuen gesetzlichen Auflagen, die inzwischen deutschlandweit jährlich Kosten in Höhe von vier Milliarden Euro verursachten – und eben auch zu negativen Nebenwirkungen für den Berufsstand des Zahnarztes mit sich bringe. So wertet Ute Maier die Bürokratie als einen Faktor dafür, dass auch unter Zahnärzten die Nachfolgesuche immer schwerer falle. Allerdings habe sich auch schlicht die "Niederlassungsmentalität" geändert. "Die klassische Einmann-Praxis ist ein Auslaufmodell", konstatierte Wilms. Gefragt seien zunehmend Teilzeitmodelle und Gemeinschaftspraxen, weil sich die Lebensplanung in den meisten Fällen geändert habe.

Bei FDP-Kandidat Poznanski rannten die Zahnärzte mit ihrer Forderung nach Bürokratie-Abbau gewissermaßen offene Türen ein. Eben dieses Thema habe er sich groß auf die Fahnen geschrieben. Er zeigt sich überzeugt, dass häufig geradezu "reflexartig" neue Richtlinien auf Basis von Einzelfällen eingeführt werden. Es brauche Mut, "aus dieser Spirale auszubrechen."