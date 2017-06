Laufenburg/Schweiz Worte und Musik in der Dunkelheit: Besondere Lesung in der Kultschüür

Worte und Musik in der Dunkelheit: Besondere Lesung in der Kultschüür

Vier Autoren lesen in der Laufenburger Kultschüür bei Dunkelheit und Kerzenschein.

Auf ein Leseexperiment der besonderen Art ließen sich am Freitagabend etliche Zuhörer ein. Sie machten es sich im eher familiären Rahmen in der Laufenburger kultSCHÜÜR auf Sofas und Sesseln bequem und lauschten in kompletter Dunkelheit den Lesungen von vier Autoren.

"Wenn es dunkel ist, dann ist gut zuzuhören", mit diesen Worten stimmte Martin Willi, der Initiator der Veranstaltung, die Gäste auf den ungewöhnlichen Leseabend ein. Aus einer wagen Idee heraus, die sich mit der Zeit immer mehr manifestierte, habe sich die Lesung unter dem Titel "Reading by night" entwickelt und wurde am Freitag in die Tat umgesetzt, berichtete Martin Willi.

Ulrich Land aus Freiburg und die Lokalmatadorin Petra Gabriel sowie die beiden Schweizer Autoren Katja Fusek und Beat Hüppin lesen aus ihren Werken. Zwischen den Lesungen ließ Esther Kaminsky Deiss einfühlsame Klaviermusik erklingen.

Während es sich die Zuhörer eingehüllt in wohlige Dunkelheit, nur eine Kerze erhellte den Raum, bequem machten, kamen die Worte der Autoren via Lautsprecher aus einem Nebenraum. Da die Autoren zwar live anwesend waren, aber nicht sichtbar, erinnerte die Veranstaltung an eine Radio-Sendung.

Die Älteren unter den Gästen mochten sich noch an die Zeit ohne Fernsehgeräte erinnern, als die Familie abends gebannt vor dem Radiogerät saß und einem Hörspiel via Rundfunk folgte. Übrigens bleiben die Zuhörer trotz der Dunkelheit, wohl aber auch wegen der spannenden Textpassagen, hellwach.

Ulrich Land las aus seinem Roman "Michel B. verzettelt sich". Der Autor begibt sich darin auf Spurensuche seines Großvaters Michael Becker, einem Schriftsteller, der als schwarzes Schaf der Familie galt und als Filou verschrien war.

Katja Fusek las die Kurzgeschichte "Wurzelsteine" aus ihrem Buch "Der Drachenbaum". Drei Erzählerinnen berichten darin aus drei Positionen von besonderen Steinen, vom Fremdsein in der Fremde und der Suche nach Heimat.

Petra Gabriel hatte ihren Roman "Der Klang des Regenbogens" mitgebracht. Er handelt davon, wie eine junge Frau vom Bodensee aufbricht, um das heilende Lied zu finden. Das Mädchen aus der Schwanenbucht ist berufen, die Einzige zu sein, die Sängerin des Alten Volkes. Sie muss das Dunkel vertreiben und Harmonie zurückbringen.

Beat Hüppin las aus seinem Roman "Talwasser", darin geht es um den Bau der Gewichtsstaumauer im Wägital und dessen Folgen für die Bauernfamilien. Er verknüpft dabei historische Fakten mit einer fiktiven Familiengeschichte.

Nach der Lesung konnten die Zuhörer bei normalem Licht und in direktem Kontakt mit den Autoren über die gelesenen Passagen diskutieren.