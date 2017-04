Laufenburg Wie ein Kartenhaus zusammengestürzt: 30 Jahre nach der Steinlawine

30 Jahre ist es her, dass in Laufenburg auf der damaligen Sternen-Baustelle ein riesiger Steinhaufen ins Rutschen geriet. 200 Kubikmeter übereinander geschichtete Steine stürzten auf den Rheinuferweg und in den Fluss.

Ein Anwohner beschreibt ein Donnern, wie bei einem Gewitter. Schweizer Pontoniere, die das Geschehen vom Wasser aus beobachten, erzählen später von einem entsetzlichen Knall. Von ihren Booten aus können sie am Abend des 23. April 1987 zusehen, wie ein gigantischer Haufen aus 200 Kubikmeter übereinander geschichteter Steine in die Rheinfluten stürzt.

"Von Steinlawine fast überrollt" titelte der SÜDKURIER zwei Tage danach, am 25. April. Der Artikel beschreibt, wie an jenem Abend in der Laufenburger Altstadt, wo zu dieser Zeit gerade der Sternensaal abgerissen wurde, ein Stapel Hohlblocksteine ins Rutschen gekommen, auf den Rheinuferweg und dann in den Fluss gerollt war. Nur knapp hätten sich zwei Passanten durch einen Sprung vor den herannahenden Steinmassen retten können.

Helga Mutter ist eine der Augenzeuginnen, die das Geschehen an der Hauptstraße hautnah miterlebt hat. Auch 30 Jahre später kann sich die 65-Jährige lebhaft an den Vorfall erinnern. "Ich war zum Rauchen auf den Balkon herausgekommen", sagt die Anwohnerin. "Von dort aus konnte ich sehen, wie auf der Baustelle plötzlich ein Steinstapel langsam nach vorne kippte." Dieser Stapel habe die anderen Steine mitgerissen. Helga Mutter beschreibt einen Domino-Effekt. "Insgesamt hat alles vielleicht ein, zwei Minuten gedauert", schätzt die Laufenburgerin. "Dann waren die Steine im Rhein versenkt". Sie könne sich noch daran erinnern, dass die Polizei am nächsten Tag bei ihr geklingelt habe. "Die Beamten wollten wissen, ob mir verdächtige Personen in der Nähe der Baustelle aufgefallen waren", sagt Helga Mutter. Die 65-Jährige konnte damals aber nichts dergleichen berichten.

Der Unfall sollte die Gemeinde noch eine ganze Zeit lang in Atem halten. Die Stadt Laufenburg wies direkt jegliche Haftung von sich. Man habe den zuständigen Bauunternehmer, der für die Sicherung des Baustellenbereichs verantwortlich sei, sogar auf eine potenzielle Gefährdung hingewiesen, hieß es aus dem Rathaus. Der örtliche Bauführer wiederum vermutete einen Sabotage-Akt. Er hätte garantiert etwas unternommen, wenn er die Baustelle nicht als sicher eingeschätzt hätte, ließ er verlauten. Da bei dem Vorfall Schaden in Höhe von 8000 Mark entstanden war, ermittelte die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen nach den Unfallursachen. Einen Monat später teilten die Beamten mit, dass Sabotage auszuschließen sei. Aus Sicht der Polizei waren die Hohlblockstein schlichtweg falsch gelagert gewesen. Schließlich wurde Anzeige gegen den Bauführer erstattet.

Der Sternensaal und sein Abriss war aber schon in den Jahren zuvor ein dominantes Thema in den Sitzungen des Gemeinderats gewesen. Einige Mitglieder, wie der damalige SPD-Vorsitzende Christian Witwicki, kämpften gegen den Abriss des städtischen Festsaals sowie der angrenzenden Häuser Sternen und Wenker. Witwicki war der Meinung, dass das Laufenburger Städle durch den Abriss an Wert verlieren würde: "Wenn der Sternensaal verschwindet, geht in der Altstadt etwas kaputt."

Letztlich konnte er den Abriss aber nicht verhindern. Lediglich die Außenfassade des Saals musste auf Anweisung des Landesdenkmalamts – und zum Leidwesen des damaligen Bürgermeisters Helmut Müllmerstadt – erhalten bleiben. Dort wo früher die gute Stube der Stadt gestanden hatte, entstanden 22 Ein- bis Dreizimmerwohnungen sowie Läden und Verkaufsräume.

Interessant auch, wie der Abtransport des Schutts auf der Sternen-Baustelle vonstatten ging. Eine Basler Firma fuhr wochenlang Schiffe über den Rhein, die Flöße mit Bauschutt hinüber zur Andelsbachmündung schoben.

Ein kleiner Abriss der Geschichte des Gasthauses Sternen

Es sorgte für Wirbel, als der Gemeinderat in den 1980er Jahren beschloss, den städtischen Festsaal und die Häuser Wenker und Sternen im Laufenburger Städtle abreißen zu lassen. Gegenstimmen wiesen darauf hin, dass der Sternensaal seit den 1950er Jahren kultureller Mittelpunkt der Stadt gewesen war. Tatsächlich hatten sich die Lokalitäten im und um das Gasthaus Sternen schon in den Jahrzehnten zuvor als Treffpunkt für Vereine, Kinosaal und Spielwiese der Altstadt-Fasnacht etabliert. Das Wirtshaus selbst findet noch weit früher Erwähnung.