Laufenburg Weitere Varianten für A 98-Anschlussstelle Hauenstein vorgestellt

Das Regierungspräsidium Freiburg präsentiert bei der zweiten Informationsveranstaltung zur A 98-Abfahrt Hauenstein weitere Varianten. Eine Entscheidung wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr fallen.

Luttingen – Nachdem das Regierungspräsidium Freiburg (RP) im Februar bei der ersten Infoveranstaltung zur Neuplanung der A 98-Anschlussstelle Hauenstein vier Varianten präsentiert hatte, schoben die Planer nun nach. Dienstagabend in der Möslehalle stellte das RP bei der zweiten Infoveranstaltung weitere Varianten vor. Einen Favoriten gibt es derzeit nicht. Alle Varianten werden weiter geprüft. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich erst im kommenden Jahr. „Wir sind immer noch in einer Art Vorstadium“, informierte Claus Walther, Abteilungspräsident für Straßenwesen und Verkehr im RP, die rund 100 Bürger aus Laufenburg und Albbruck, die in die Möslehalle gekommen waren, um sich über den Stand der Dinge in Sachen Neuplanung der A 98-Abfahrt Hauenstein zu informieren. Manch einer hatte Dienstagabend sicher mehr erwartet. Stattdessen sind jetzt fünf zusätzliche Planungsvarianten im Spiel, allesamt das Ergebnis reger Bürgerbeteiligung. Im RP waren nach der Infoveranstaltung in Albbruck über 50 Anregungen eingegangen und nach Kriterien wie technischer Umsetzung oder Wirtschaftlichkeit und räumlicher Auswirkung geprüft worden. Gleichzeitig waren die bereits vorgestellten Varianten weiter ausgearbeitet worden. Die Ergebnisse der Untersuchungen, vor allem Stärken und Knackpunkte der Varianten, stellte Projektleiter Christoph Thiele vor. Fazit am Ende: „Es gibt bisher keine aufdrängende beste Lösung.“ Die Varianten sind technisch mehr oder weniger anspruchsvoll, mal gilt es geeignete Umleitungen oder Flächeneingriffe abzuwägen. Als nächste Schritte kündigte Thiele jedenfalls Verkehrsgutachten und erste Baugrunderkundungen für Brücke und Tunnel an.

Die Bürger interessierte in der Fragerunde unter anderem die Kosten. Die bisher bekannten Varianten A bis D liegen je nach Tunnellänge weiter zwischen 30 und 50 Millionen Euro. Für die neuen Varianten konnte das RP hingegen noch keine Kostenschätzung abgeben: „ Die Zeit war zu kurz, um die Kosten seriös abzuschätzen. Wir brauchen noch mehr Erkenntnisse“, so der Projektleiter. Noch mehr interessierte allerdings der Zeithorizont. Das RP sollte sich nicht zu weit in neue Varianten verlieren, mahnte ein besorgter Bürger an. Dem hielt Abteilungspräsident Claus Walther entgegen: „Wir brauchen ein rechtssicheres Verfahren.“ Dies erfordere eine genaue Überprüfung der einzelnen Varianten. Projektleiter Christoph Thiele geht angesichts der Vielzahl von Varianten davon aus, dass es 2018 wird, bis alles unter Dach und Fach ist. Thiele versprach aber auch, weiter über den Planungsfortgang zu informieren.

Zur Fortführung der A 98 Richtung Osten betonte der Abteilungspräsident mehrfach, dass es gemäß den Vorgaben des Bundes lediglich darum gehe, grundsätzlich eine Anschlussoption in der Planung zu berücksichtigen, nicht aber darum, sich auf eine Berg- oder Taltrasse festzulegen. Landrat Martin Kistler meinte abschließend, es sei ein zentraler Baustein, dass die Finanzierung des A 98-Anschlusses Hauenstein nicht an die Verkehrswegeplanung des Bundes gebunden sei, und somit unabhängig von der Weiterführung der Trasse nach Osten hin geplant werden könne. „Das müssen wir als Chance begreifen“, meinte der Landrat, der aber auch betonte: „Wir brauchen eine zügige und gute Lösung. Der Knackpunkt ist der Zeitplan.“ Für einen rasches Vorankommen der Planung sprach sich auch Bürgermeister Ulrich Krieger aus: „Ich wünsche mir, dass es mit diesem Tempo weitergeht.“