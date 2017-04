Laufenburg Wechsel an der Spitze des Fördervereins Pro Kids

Beat Oeschger löst Michaela López nach zehn Jahren an der Spitze des Förderverein Pro Kids ab. Die bisherige Vorsitzende bleibt als Beisitzerin erhalten.

Laufenburg – "Das Aber von Michaela López hat uns weiter gebracht", erklärte der stellvertretende Vorsitzende und ehemalige Rektor der Hans-Thoma-Schule Laufenburg Armin Raufer, als er sein Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, dass Michaela López den Vorsitz des Fördervereins Pro Kids nach beinahe zehn Jahren abgibt.

Denn sie war in der Argumentation hartnäckig, in dem sie bei der Ablehnung eines ihrer vielen Projekte stets ein "Aber" folgen ließ und sie so doch noch zum Nutzen der Schule und der Schüler durchboxte. Als Nachfolger und neuen Vorsitzenden wurde der vierfache Familienvater Beat Oeschger gewählt, der als Schweizer seit vielen Jahren seinen Wohnsitz in der Nähe der Schule im deutschen Teil von Laufenburg hat und bisher als Beisitzer im Förderverein fungierte. Michaela López tauscht mit ihm den Posten und bleibt dem Förderverein Pro Kids als Beisitzerin mit Rat und Tat erhalten.

Wie Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble in ihren Grußworten anerkennend zum Ausdruck brachte, leitete Michaela López souverän die Hauptversammlung und ließ in ihrem Jahresrückblick die 19 Aktivitäten, die mit Hilfe des Fördervereins im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurde, Revue passieren.

Hier nur ein kleiner Teil davon: Übernahme der Kosten für den Fotografen für Geschwisterkinder der Schüler, die die Vorbereitungsklasse (VKL) besucht haben. Förderung des Schwimmunterrichts mit 1000 Euro, Unterstützung der "Babybedenkzeit", Finanzierung der Namensperlenkette, die die Erstklässler zur Einschulung erhalten und Unterstützung von Schülern und Schülerinnen bei Abschlussfahrten oder Fahrten ins Landschulheim. Der Höhepunkt der Aktivitäten war der kurz vor den Sommerferien veranstaltete 2. Sponsorenlauf im Waldstadion, an dem 260 Schülerinnen und Schüler 2342 Runden zurückgelegt haben und bei dem der Förderverein 6200 Euro einnahm. Diese Summe konnte Kassierer Heiko Dobler bei seinem Kassenbericht verbuchen, so dass der Kassenbestand jetzt auf 11 000 Euro angewachsen ist. Ob der am 17. Juli geplante 3. Sponsorenlauf dieses Ergebnis noch toppen kann, wird man sehen.

Am 11. Mai um 19.30 Uhr findet der Vortrag an der Hans-Thoma-Schule "Mobbing – hinschauen und gemeinsam handeln", den Sozialarbeiterin Laura Pohl mit drei weiteren Sozialarbeiterinnen organisiert hat statt, zu dem alle Eltern eingeladen sind. Da der Eisenbahnwagen auf der Kastanienwiese bei der Grundschule abtransportiert wurde, kann nun deren Neugestaltung mit soliden Spielgeräten in Angriff genommen werden.

Dafür wird der Förderverein einen erheblichen Teil seiner Ersparnisse verwenden, die allerdings bei weitem nicht ausreichen. López appellierte an Sponsoren einheimischer Betriebe, dem Förderverein Spendengelder dafür zur Verfügung zu stellen.

Rektorin Janine Regel-Zachmann schloss sich in ihren Grußworten dem Dank von Armin Raufer und Gabriele Schäuble an die scheidende Vorsitzende, Michaela López für ihre bisher geleistete Arbeit, an. Sie war froh, dass sie auch auf ihre Bitte hin, die sie letztes Jahr an sie richtete, noch ein Jahr an ihre Tätigkeit als Vorsitzende angehängt hat. Der Förderverein Pro Kids zählt jetzt 74 Mitglieder, was bei 600 Schülern immer noch ausbaufähig sei, bemerkte López in ihrem letzten Bericht, den sie den zwölf Mitgliedern bei der Hauptversammlung gab.

Förderverein

Ziel des Fördervereins Pro Kids! Hans-Thoma-Schule Laufenburg, der jetzt 74 Mitglieder hat, ist: Finanzierung von Projekten, die nicht von der Schule abgedeckt sind, wie Präventionsarbeit gegen Sucht, Unterstützung von sozial schwachen Schülern bei Klassenfahrten oder ähnlichem. Der Jahresbeitrag beträgt zwölf Euro. Vorsitzender ist Beat Oeschger.