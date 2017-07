Laufenburg Was für ein großes Malheur

Theatergruppe Heilig Geist überzeugt PublikumDrei Mal volles Haus und Kurzweil garantiert

Laufenburg – Am Wochenende hob sich der Vorhang im Pfarrheim in Laufenburg zur 29. Produktion der Theatergruppe Heilig Geist. An allen drei Spieltagen konnten sich die Akteure über ein volles Haus freuen, was zweifelsohne für die Popularität der Laienbühne spricht. Der Reinerlös der Theaterabende ist wie immer für das Pfarrheim Heilig Geist bestimmt. Zu erleben war das heitere und mit vielen köstlichen Pointen gespickte Stück in drei Akten „Grand Malheur“. Es stammt aus der Feder von Bernd Gombold, und wurde unter der bewährten Regie von Paul Rufle aufgeführt.

Skurril, schrullig, abgefahren und gewohnt komisch präsentierten sich die Darsteller auf der Bühne. Rundum war Kurzweil angesagt. Mutig, überzeugend und mit viel Engagement verkörperten die Akteure die einzelnen Charaktere. Mit ihrem Spiel zogen sie die Zuschauer, die ganz offensichtlich ihren Spaß hatten, von Anfang an in ihren Bann. Belohnt wurden sie dafür immer wieder mit viel Applaus.

Schauplatz der Geschichte ist der Empfangsbereich des vornehmen Kur- und Wellnesshotels Faltenburg und da geht es ganz schön turbulent zu. Sabine Brändle (Lisa Amsler), die neue Verwaltungsleiterin und Controllerin, soll den finanziellen Unregelmäßigkeiten im Hotel auf den Grund gehen. Dem skrupellosen Hoteldirektor Dr. Klaus Kowalski, perfekt gespielt von Gaby Merk – so wie es wohl kein Mann könnte, passt das überhaupt nicht. Auch Martin Brändle (Charly Oberle) muss mit seiner Tochter ins Hotel einziehen, weil die neue Verwaltungsleiterin auf ihn aufpassen muss, was er allerdings als „Haft unter erschwerten Bedingungen“ empfindet.

Ein Schwerenöter par excellence, schlagfertig und für jeden Blödsinn zu haben, bringt Martin den Hotelalltag, und auch einige der anwesenden Damen, ganz schön durcheinander. Zwei Witwen, Eva Hausmann (Eva-Maria Baumgartner) und Klara Müller (Irmgard Dürdoth) sind fest entschlossen, noch einmal etwas zu erleben, was sie schlussendlich auch an der Seite von Martin Brändle in die Tat umsetzen.

Schwarm aller Frauen, samt Fitnesstrainerin und Rezeptionsdame Jenny Stark (Silke Weber) und dem überkandidelten Hotelgast Frau Ballon (Monika Rufle), ist der gut aussehende Masseur Georg, gespielt von Paul Rufle, der neben seiner Regie-Arbeit noch selbst auf der Bühne stand. Nur zu dumm, dass, „oh la, la“, auch der Friseur und Kosmetiker des Hotels, der quirlige Franzose Jean-Pierre (Alexander Deak) ein Auge auf den Masseur geworfen hat. Für Verwirrung sorgt zudem Thomas Müller (Dirk Jäger), der im Hotel auftaucht und nach seiner Mutter Klara sucht.

Ja, und da ist dann auch noch die schlagfertige und robuste Putzfrau Elli Taler (Claudia Fräßle), die eifrig ihren Putzlappen schwingt und hofft, sich unter den Gästen eine „gute Partie“ zu angeln. Sie lässt sich deshalb einiges einfallen, um den zurückhaltenden Kurgast Richard Schneidermann (Bernd Baumgartner) für sich zu gewinnen. Die ganze Aufregung geht am gemütlichen, immer schläfrigen und hungrigen Hausmeister Hans (Egon Gerteis) nicht spurlos vorbei. Was zu viel ist, ist zu viel, er kündigt.

Vielen fleißigen Händen hinter der Bühne, an der Theke und der Tombola dankte Pfarrer Klaus Fietz für den unermüdlichen Einsatz. Dank und Lob gab es von Egon Gerteis, der seit 29 Jahren ununterbrochen das Theater mitgestaltet, für Gaby Merk und Bernd Baumgartner, die seit 25 Jahren aktiv mit dabei sind.

