Laufenburg Was der Fahrer für den Bordstein hielt, war in Wirklichkeit ein Fuß

Was der Fahrer für den Bordstein hielt, war in Wirklichkeit ein Fuß

In Laufenburger Einkaufsgebiet fährt am Samstag ein Auto einer jungen Frau über den Fuß.

Eine 21 Jahre alte Frau wurde am Samstag in Laufenburg im Einkaufsgebiet im Laufenpark verletzt, als ihr ein Auto über den Fuß fuhr. Die junge Frau stand auf dem Gehweg und wollte die Fahrbahn in Richtung Lidl-Markt überqueren. Ein VW, der vom Kreisverkehr Flößerstraße kam, geriet zu weit nach rechts und fuhr der dort wartenden Frau über den Fuß, der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der 69 Jahre alte Autofahrer konnte anhand des abgelesenen Kennzeichens ermittelt werden. Er gab an, nicht bemerkt zu haben, dass er der Frau über den Fuß gefahren war. Er musste einem anderen Fahrzeug ausweichen, hat zwar etwas bemerkt, war aber der Meinung, den Randstein touchiert zu haben. Die Fußgängerin wurde von ihrer Mutter ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht.