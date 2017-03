Laufenburg Was Gewann-Namen in und um Laufenburg erzählen können

Was Gewann-Namen in und um Laufenburg erzählen können

Der "Rappenstein" birgt etliche geschichtliche Geheimnisse und auch die Flurbezeichnung "Hennenstrich" hat es in sich – Flurnamen sind eben mitunter schwer zu deuten. Etwas historische Nachforschung bringt aber Licht ins Dunkel.

Laufenburg – Flurnamen haben es in sich. Sie halten meist Jahrhunderte lang ihre Stellung. Falls sie dennoch verschwinden, dann vielfach aufgrund von Bauvorhaben. Doch werden aus den Flur- oder Gewannnamen daraufhin vorwiegend Straßennamen. In Laufenburg erfreulicherweise aber nicht immer. Sonst müsste die Le-Croisic-Straße oder die Matthias-Zoller-Straße nämlich Hennenstrichstraße heißen, denn dieser Bereich wurde bis zu seiner Wohnbebauung "Hennenstrich" genannt. Und das seit 1709.

Ein Schelm, der in die falsche Richtung denkt, wenn er das Wort Hennenstrich hört. Wenn auch der Grund dieser Namensgebung nicht geklärt ist, so kann man wohl getrost davon ausgehen, dass der Name nichts mit der Prostitution von Hühnern zu tun hat. Gewannnamenforscher wissen es, sie erläutern den in Flurnamen vorkommenden „Strich“ als schmalen Pfad für Herden. Allerdings war von 1843 bis 1848 auch von Flächen auf dem Hennenstrick die Rede. So gesehen könnten mit dem dortigen „Strick“ lange schmale Grundstücke gemeint sein, auf denen sich Feldhühner aufhielten, wie der Flurnamenexperte Emil Schwendemann (1907 bis 2008) vermutete. Mit dem 1556, 1773 und 1833 erwähnten „Hänner Strick“ kam vorübergehend die benachbarte Ortschaft ins Spiel. Jedoch spätestens seit 1891, als anlässlich der Katastervermessung die Flurnamen auf ihre richtige Schreibweise untersucht wurden, heißt der 1709, 1772 und 1780 als Feld behauptende Hennenstrich wieder so – und blieb es alsdann rund 100 Jahre.

Das angrenzende Gebiet ist der Rappenstein. Von ihm ist in Laufenburg derzeit öfters zu hören, weil es um den Neubau des gleichnamigen Kindergartens geht. Ferner gibt es eine gut 1200 Meter lange, hufeisenförmige Straße, die so heißt, an der etwa 300 Menschen wohnen: Denn der gesamte Rappenstein-Bereich ist längst zugebaut.

Bereits 1556 tauchte der Flurname "Rappenstein" auf. Er soll sich nach Emil Schwendemann vom Rabenstein herleiten und an einen Galgen erinnern, der in der Nähe des Dorfes Binzgen gestanden haben soll. Mit einem "Rapp" könnte umgangssprachlich tatsächlich ein Rabe gemeint sein, allerdings denkt man bei einem Rappen überwiegend an ein schwarzes Pferd. Darüber hinaus sehen manche Historiker die damalige Hinrichtungsstätte der Einung Murg, zu der auch Binzgen gehörte, eher in der Gegend um Rhina. Dass es im Gewann Rappenstein einmal einen Steinbruch gab, ist indessen 1851 belegt. Damit ist aber der Stein im Namen keineswegs nachgewiesen.

Nicht völlig außer Acht lassen kann man den Rappen als Münze, der in der Schweiz noch heute als Zahlungsmittel gültig ist. In Laufenburg wurden im 14. und 15. Jahrhundert Rappen geschlagen. Ein entsprechend großer Stein diente hierzu möglicherweise als Unterlage. Dass aber der heutige Rappenstein etwas damit zu tun hatte, ist mehr als fraglich.

Wenn auch die Herkunft dieser Flurbezeichnung, wie auch die des Hennenstrichs, nicht geklärt ist, so mögen sich dennoch alle am Rappenstein Beheimateten wohlfühlen, dagegen die Menschen der benachbarten Straßen sich aber noch viel mehr darüber freuen, dass sie nicht am Hennenstrich wohnen.