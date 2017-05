Laufenburg Waldgeister aus Rhina feiert im kommenden Jahr 20-jähriges Bestehen

Die Waldgeister blicken auf viele Fasnachts-Aktivitäten zurück. Außerdem ist der Verein bereits in Feierlaune. Im kommenden Jahr wird er 20 Jahre.

Laufenburg – Die Waldgeister aus Rhina haben trotz vieler Aktivitäten außerhalb der Fasnacht, die fünfte Jahreszeit fest im Blick. Vor allem das 20-jährige Bestehen im kommenden Jahr rückt bereits ins Visier des rührigen Fasnachtsvereins. Unter dem Motto „Narren zu Gast bei Freunden“ wird das 20-jährige Bestehen mit einem umfangreichen närrischen Wochenende vom 26. bis 28. Januar 2018 gefeiert.

Große Freude herrschte an der Hauptversammlung am Samstagabend im Florianskeller in Hochsal darüber, dass es die Waldgeister tatsächlich unter die Hauptgewinner des von der Sparkasse Hochrhein und dem SÜDKURIER Medienhaus lancierten Fasnachtswettbewerb geschafft haben. Der Preis wurde erst kürzlich vergeben. Ehrenobergeist Sascha Komposch betonte: „Wir sind sehr stolz über den 4. Platz und die 3000 Euro Siegerprämie.“ Der willkommene Zuschuss wird zu 100 Prozent in das Jubiläumsfest einfließen, betonte der Vorstand.

Die tolle Platzierung zeige aber auch, welche hohe Anerkennung die Waldgeister unter der Bevölkerung in der hiesigen Fasnachtslandschaft besitzen. Sascha Komposch, der auch in öffentlicher Funktion als Laufenburger Gemeinderat anwesend war, überbrachte die Grüße der Stadt und er betonte, dass die Stadt Laufenburg das Engagement der Waldgeister sehr schätze. Komposch verkündete zudem, dass Bürgermeister Ulrich Krieger die Schirmherrschaft über das Jubiläumsfest, zu dem sich im Übrigen schon etliche Gruppen angemeldet hätten, übernehmen wird.

Noch bunter und authentischer soll die Fasnacht für die jüngsten Narren der Waldgeister werden. Die Vorsitzende Theresa Schlachter berichtete, dass im Vorstand positiv darüber beschieden wurde, für die jungen Hästräger ab Schulkind, geschnitzte Masken voraussichtlich in zwei Größen anzuschaffen. Die Versammlung nahm diesen Entschluss mit großer Freude auf.

Als Interimslösung, bis zur nächsten ordentlichen Wahl im nächsten Jahr, wurde für den in den Passiv-Status wechselnden Ivo Langendorf, Sascha Komposch als Kohlegeist bestimmt. Ebenso wird der bisherige Kritzelgeist Jana Breitschwert nur noch als Passiv-Mitglied dem Verein angehören.

Tamara Schaaf wird das Amt nun ausfüllen. Ehrenobergeist Sascha Komposch ehrte an der Hauptversammlung mit einer Urkunde für elfjährige Mitgliedschaft Andreas Marten und die gerade einmal selber erst elf Jahre alte Elia Hübsch (in Abwesenheit), sie wurde quasi in den Familienverein hineingeboren.

Die Waldgeister

Die Waldgeister aus Rhina wurden 1998 gegründet. Der Fasnachtsverein hat 60 (Vorjahr 57) Mitglieder (mit Kindern und Jugendlichen). Zu ihren Hauptaktivitäten zählen die Teilnahme an Fasnachtsumzügen, die Organisation des Häxefüürs an der Laufenburger Städtlefasnacht sowie die Teilnahme an Events unter dem Jahr. Der Vorstand: Obergeist Theresa Schlachte,. Stellvertretender Obergeist Kerstin Jäger, Kritzelgeist Tamara Schaaf (neu), Kohlegeist Sascha Komposch (neu), Beisitzer Linda Oeschger und Jörg Schäuble. Auskünfte gibt es per E-Mail (waldgeister-rhina@googlemail.com).

Weitere Informationen im Internet: