Laufenburg, Rhina Waldgeister Rhina feiern ihr 20-Jähriges groß

Die meisten Narren fiebern dem Dritten Faißen und der Hochphase der Fasnachtssaison 2017 entgegen. Die Waldgeister Rhina denken schon ein Jahr weiter. Der Fasnachtsverein feiert 2018 sein 20-jähriges Bestehen. Das Organisationskomitee mit Ehren-Obergeist Sascha Komposch an der Spitze hat sich dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht: Laufenburg wird erstmals ein grenzüberschreitendes Narrentreffen außerhalb der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte erleben.

Drei Tage lang wollen die Waldgeister 2018 vom 26. bis 28. Januar am Wochenende nach dem Ersten Faißen feiern. Für den ersten Tag ist ein Galaabend im Pfarrheim Heilig Geist unter dem Motto "Zeitgeist" angesetzt. Am Samstag wird es ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene und abends eine Partymeile auf der Codman-Anlage geben. Für den Sonntag dann ist das grenzüberschreitende Narrentreffen „Narren zu Gast bei Freunden“ angesetzt. Zu ihrer runden Geburtstagsfeier haben die Waldgeister in erster Linie Gruppen eingeladen, zu denen sie einen besonderen Bezug oder die sie schon öfter besucht haben.

Die anderen Laufenburger Fasnachtsvereine sind bereits eingeweiht oder sogar an den Vorbereitungen beteiligt. „Konkurrenz gibt es bei uns Narren nicht“, so Theresa Schlachter, aktueller Obergeist der Waldgeister. Im Gegenteil: Kooperation hat bei der Laufenburger Fasnacht Tradition. OK-Chef und Ideengeber Sascha Komposch weiß: „Natürlich schaffen wir dies nicht alleine. Die Stadt Laufenburg mit Herrn Krieger als Bürgermeister hat uns bereits Unterstützung zugesichert und auf der Schweizer Seite wurde auch gleich ein Kooperationspartner gefunden. Die Salmfänger haben sofort zugesagt, als ich das Vorhaben vorgestellt habe“.

Für das Festjahr wurde eigens auch ein Logo kreiert. Es zeigt einen Waldgeist auf dem Ziffernblatt einer Uhr – als Zeitgeist. „Zeitgeist“ lautet auch das Motto des Galaabends für geladene Gäste im Pfarrheim. „Hier werden auch die Waldgeister Gast sein, um das Jubiläum in einem besonderen Rahmen zu feiern“, berichtet Linda Oeschger, die zusammen mit ihrem Team den Abend organisiert. Erste Informationen über die Festveranstaltung der Waldgeister, über das Programm und die verantwortlichen Organisatoren gibt es auf der eigens eingerichteten Homepage www.zeitgeit2018.de.

Die Waldgeister Rhina wurden 1998 gegründet. Dem Fasnachtsverein gehören 58 Aktiv- und 30 Passivmitglieder an. Die Waldgeister organisieren zusammen mit den Stadthäxe das Laufenburger Häxefüür. Obergeist ist Theresa Schlachter, stellvertretender Obergeist Kerstin Jäger, das Organisationsteam Zeitgeist 2018 leitet Sascha Komposch.

