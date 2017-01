Laufenburg Vorstand des Musikvereins Rotzel genießt großes Vertrauen

Teilwahlen ergeben keine Änderungen. Musikverein Rotzel genießt große Wertschätzung in der Gemeinde. Beste Probenbesucher geehrt

Rotzel (cha) Ihrem Musikverein bringen die Rotzler große Wertschätzung entgegen. Das wurde wieder einmal besonders deutlich an der Hauptversammlung am Freitagabend, die im Gasthaus Sonne stattfand, denn der Verein konnte sich den Berichten zufolge neben viel Beifall für seine gelungenen musikalischen Auftritte, auch über eine große Anzahl von Spenden aus der Bevölkerung freuen.

Appell des Dirigenten

"Der Musikverein Rotzel ist wichtig für die Dorfgemeinschaft", betonte Manfred Ebner, der neben den Grüßen der Stadtverwaltung vor allem auch den Dank der Stadt für die große Unterstützung der Vereinsmitglieder während des ganzen Jahres und besonders an den letztjährigen Feierlichkeiten anlässlich des 750-Jahre-Jubiläums der Gemeinde.

Das kleine aber feine Orchester, 28 Musiker (ohne Zöglinge) spielen im Orchester, blickte an der Hauptversammlung auf ein musikalisch intensives und mit vielen positiven Momenten gefülltes Vereinsjahr zurück. Einzig der nicht immer 100-prozentige Probenbesuch wurde als Wermutstropfen bezeichnet.

Dirigent Wolfgang Weber, der wegen einer Kur seinen Jahresbericht vorlesen ließ, appellierte an die Musiker: "Es kommt auf jeden Einzelnen an, bleibt dem Verein treu." Er sandte aber auch ein großes Lob an die Musiker für die musikalisch tollen Leistungen. 76 Anlässe und Proben gab es im vergangenen Jahr. Als beste Probenbesucher wurden Sabine Zipfel (zwei Mal gefehlt), Birgit Werne (vier) sowie Thomas Wenk, Horst Thoma und Gerhard Langendorf (je fünf) ausgezeichnet. Obwohl der Verein viel für den Musikernachwuchs tut, zehn junge Musiker befinden sich in der Ausbildung und elf weitere erhalten Blockflötenunterricht, soll in aktuellen Jahr wieder verstärkt um Nachwuchs geworben werden, wurde in der Versammlung betont.

Der Musikernachwuchs zeigte gute Leistungen. Tom Langendorf legte in Steinabad das silberne Abzeichen ab und Fynn Langendorf sowie Julia Meier erlangten das Abzeichen in Bronze.

Der Musikverein Rotzel wählte turnusgemäß einige Vorstandsposten. Der Rotzler Ortsvorsteher Manfred Ebner hatte als Wahlleiter leichtes Spiel. Alle vorgeschlagenen Kandidaten wurden einstimmig wiedergewählt.

Der Verein

Der Musikverein Rotzel wurde 1954 gegründet und hat derzeit 139 Mitglieder, davon 50 Aktive. Das Durchschnittsalter der Aktiven (mit Zöglingen) beträgt 28 Jahre. Vorsitzender ist Stefan Thoma, E-Mail (stefan.thoma.82@gmail.com), Stellvertretende Vorsitzende Manuela Werne, Schriftführerin Martina Altenburg, Kassiererin Julia Kreuser, Protokollführer Thomas Maier, erste Aktiv-Beisitzerin Corinna Enderle, zweite Aktiv-Beisitzer Albert Wenk, Passiv-Beisitzer Thomas Zimmermann, Jugendvertreterin Renate Schäuble. Dirigent ist Wolfgang Weber.

