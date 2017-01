Laufenburg Vorfreude auf neue sportliche Herausforderung

Der Startschuss für den ersten Laufenburger Stadtlauf innerhalb des Re/Max Fricktal Cups fällt am 29. Januar. Jeder kann mitmachen

Laufenburg – Für Sportler gibt es in Laufenburg eine neue Herausforderung. Am Sonntag, 29. Januar, fällt der Startschuss für den 1. Laufenburger Stadtlauf innerhalb des Re/Max Fricktal Cups. Die Rennstrecke führt durch die Laufenburger Altstadt links und rechts des Rheins. Der Stadtlauf fand bisher in Rheinfelden/CH statt. Organisatoren sind die Veteranen Laufenburg des Schweizerischen Radfahrerbunds und Swiss Cycling Fricktal.

Während des Stadtlaufs kommt es zu Verkehrsbeschränkungen in der Altstadt. Die Hauptstraße in Laufenburg (Baden) ist am 29. Februar zwischen Abfahrt Parkhaus und der Bahnhofstraße von etwa 9.30 bis 13 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Ordnungsamt verweist auf ausreichend Parkplätze im Parkhaus Rheinterrasse, im Parkhaus Brunnenmatt, an der Andelsbachstraße und an der Rappensteinstraße.

Mitmachen dürfen beim Stadtlauf alle. Je nach Kategorie muss die Strecke von 1,7 Kilometern vier- oder dreimal bezwungen werden. Der Start befindet sind beim Rathaus Laufenburg (Schweiz), der Wendepunkt beim Rathaus Laufenburg (Baden).

Die Strecke führt ab Rathaus/CH – Laufengasse – Untere Wasengasse –Hinterer Wasen – obere Wasengasse – Gerichtsgasse – Kirche – Burgmattstrasse – Fischergasse – Laufenbrücke – Hauptstraße – Rathaus/D – Hauptstraße – Laufenbrücke – Rathaus/CH.

Kinder absolvieren eine verkürzte Strecke, ihr Wendepunkt ist am deutschen Ende der Laufenbrücke. Der erste Start erfolgt um 10 Uhr, am Schluss um 12.45 Uhr starten die Jüngsten. Startnummernausgabe und Festwirtschaft befinden sich in der Burgmattturnhalle ab 8.30 Uhr.

Anmeldungen und Infos bei Bernadette Rippstein, Sportplatzweg 19, CH-5070 Frick, Telefon 0041/62/8712971 oder per E-Mail (bernadette.rippstein@hispeed.ch). Nachmeldungen werden bei der Startnummernausgabe bis eine Stunde vor Kategorienstart entgegengenommen.