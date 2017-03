Laufenburg Vocalensemble und Orchester präsentieren Bach in der Laufenburger Stadtkirche

Begleitet durch das Orchester Musica Poetica Freiburg präsentiert das Vocalensemble Harmonia Sonora aus Basel die Erstfassung der Matthäus-Passion von Bach. Das Konzert mit Tenorsänger Tino Brütsch in der Stadtkirche St. Johann findet am 11. März statt.

Laufenburg – Das Vocalensemble Harmonia Sonora Basel und das Orchester Musica Poetica aus Freiburg werden am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche St. Johann gemeinsam die Erstfassung der "Matthäus-Passion" von Bach aufführen. Oft wird nur die überarbeitete Version aus dem Jahre 1736 vorgetragen. Unter der Leitung von Hans Bergmann spielen nun 21 Musiker sowie neun Profisänger die selten gezeigte originale Fassung aus dem Jahre 1727, mit dabei ist auch der Tenorsänger Tino Brütsch.

Der Laufenburger singt die tragende Rolle des Evangelisten und übernimmt damit überwiegend eine erzählende Funktion. Mit Sprechgesang der barocken Art erklärt er dem Publikum was wann mit wem passiert ist. Untermauert wird die Geschichte durch Wiederspiegeln der damit verbundenen Gefühle durch den Chor, welcher aus den weiteren Solisten besteht. Brütschs Solistenrolle nimmt fast die Hälfte der zweieinhalbstündigen Aufführung ein. Er nennt es lachend eine "schöne Herausforderung" und ist sich sicher: "Am nächsten Tag werde ich garantiert sehr müde sein."

Mit einzelnen der jetzt Mitwirkenden hat der Laufenburger bereits zusammengearbeitet, zum Beispiel vor zwei Jahren für eine Aufführung des "Messias". Der Chor Harmonia Sonora besteht nicht aus festen Mitgliedern, sondern aus Sängern, die alle zwei Jahre gemeinsam auftreten.

Die "Musica Poetica" aus Freiburg ist eine fest bestehende Gruppe, die vor über 20 Jahren von Dirigent Hans Bergmann gegründet wurde. "Geübt wird vor allem zuerst einmal alleine", äußert sich Tino Brütsch. Denn schon bei der ersten gemeinsamen Probe wird erwartet, dass alle Töne der Solisten perfekt sitzen. Dann wurde an vier Wochenende noch einmal zusammen alles durchgespielt, bevor an diesem Wochenende die ersten Aufführungen in Mannheim anstehen.

Der wesentliche Unterschied der Erstfassung zur überarbeiteten Version liegt vor allem in kleineren Details: Statt einer Viola Gamba wird hier die Laute benutzt, in der Spätfassung unter anderem mehrere Flöten und Oboen. Diese kleinen Verzierungen fehlten in der Erstfassung noch. In erster Linie darin, dass lauter Solisten auf der Bühne stehen satt einem großen zusammengehörigen Chor, wird die Veränderung deutlich. Ob eine komplett solistische Aufführung zuvor jemals stattfand ist selbst Tino Brütsch nicht mit Sicherheit bekannt. Vielleicht wird diese Aufführung damit sogar zu einer Premiere.

Der Sänger deutet an, dass die frühe Fassung von 1727 für Solisten wie ihn eine größere Chance bietet, das Publikum zu erreichen. Seiner Meinung nach trifft die Erstfassung eher den Geist von Bach, da die intimere Besetzung die nachdenkliche, mitfühlende Stimmung verstärkt, statt nur geschichtliche Geschehnisse darzustellen.

Das Konzert ist eine Veranstaltung der grenzüberschreitenden Kulturkommission Die Brücke. Chor und Orchester führen die "Matthäus-Passion" neben Laufenburg auch im Ladenburg, in Bammental sowie am Sonntag, 12. März, in St. Gallen auf.

"Matthäus-Passion", aufgeführt von Harmonia Sonora und Musica Poetica am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr in der Stadtkirche St. Johann in Laufenburg/CH. Karten im Vorverkauf für 30 und 20 Euro, beziehungsweise 33 und 22 Franken bei Buch und Café am Andelsbach, unter der Telefonnummer 07763/211 55, oder im Internet (www.ticket-regional.de).