Laufenburg Vier alte Herren retten tausenden Amhibien das Leben

Seit Freitag steht der Krötenschutztaun am Allmendwald wieder. Die Biotop-Gruppe des Schwarzwaldvereins Laufenburg braucht neue Helfer.

Laufenburg – Mitarbeiter der Straßenmeisterei Segeten und Helfer des Schwarzwaldvereins Laufenburg errichteten am Freitagvormittag an der Kreisstraße Binzgen-Hochsal wieder einen Amphibienschutzzaun. Kaum werden die Nächte milder, beginnen die Amphibien mit der Wanderung von ihren Winterquartieren zu den Laichplätzen. In Laufenburg bewegen sich jedes Jahr bis zu mehrere tausend Kröten und Frösche vom Allmendwald zum Leber-Weiher, einem kleinen Stehgewässer zwischen Hochsal und Rotzel.

Der 150 Meter lange mobile Schutzzaun soll zusammen mit einem 200 Meter langen fest installierten Blechzaun verhindern, dass die Amphibien auf der Straße überfahren werden. Zum Allmendwald hin sind entlang des kniehohen Hags alle 20 bis 30 Meter Eimer in den Boden eingelassen, in die die wandernden Tiere fallen. Drei Wochen lang leeren Helfer der Biotopgruppe des Schwarzwaldvereins jeden Morgen die Behältnisse und bringen die Amphibien sicher auf die teichwärts gelegene Straßenseite.

Rüstiges Quartett

"Teilweise haben wir pro Saison schon mehr als tausend Amphibien über die Straße gebracht, vergangenes Jahr waren es fast 700", berichtet Walter Richter. Die Population der Tiere sei von der Härte des Winters abhängig, habe sich in den letzten Jahren aber gut entwickelt. Anders sehe es bei den Helfern aus. "Vor 15 Jahren waren wir etwa ein Dutzend Leute, jetzt sind wir gerade einmal noch zu viert", sagt Richer. Neben ihm selbst sind dies Karl-Heinz Grüner, Wilfried Rüde und Egon Udersbach. "Der Älteste ist 83, ich bin bin 61 Jahren der Jüngste", verrät Richter noch über das rüstige Quartett.

Die Biotop-Gruppe sucht für den Amphibienschutz deshalb dringend neue und jüngere Helfer. Der Aufwand halte sich in Grenzen, sagt Richter. "Für die nächsten drei Wochen gehen wir morgens zwischen 8 und 9 Uhr den Zaun ab, sammeln die Amphibien ein und schaffen sie hinüber. Das dauert täglich eine gemütliche Stunde." Wichtig sei festes Schuhwerk. Das notwendige Werkzeug stelle der Schwarzwaldverein.

Obwohl die Tiere im Herbst in ihre Winterquartiere zurückwandern, müssen die Amphibienschützer nur im Frühjahr aktiv werden. Richter: "Im Herbst wandern die Kröten entlang des Bachlaufs zurück in den Wald und benutzen den Durchlauf unterhalb der Straße."

Zum Verein

Der Schwarzwaldverein Laufenburg hat rund 300 Mitglieder. Voristzende ist Ines Zeller. Zur Ortsgruppe gehört auch die Biotop-Gruppe, die sich auch um die beiden Amphibienfangzäune an der Kreisstraße zwischen Binzgen und Hochsaal und am Grüner-Weg-Teich kümmert. Wer in der Biotop-Gruppe mitarbeiten will, kann sich melden bei Walter Richter, 07763/3734, walter.richter@schwarzwaldverein-laufenburg.de. Informationen über den Schwarzwaldverein Laufenburg und die Biotop-Gruppe:schwarzwaldverein-laufenburg.jimdo.com