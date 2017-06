Laufenburg/Luttingen/Hochsal Viele Hände lassen den neuen Blumenteppich entstehen

Das Fronleichnamsfest wird in den Pfarrgemeinden Laufenburg, Hochsal und Luttingen in diesem Jahr anders gefeiert. Jeder kann an dem Blumenteppich mitarbeiten.

Die Pfarrgemeinden Laufenburg, Hochsal und Luttingen feiern das Fronleichnamsfest am Donnerstag, 15. Juni, gemeinsam in neuer Form in Laufenburg. Dazu sind besonders auch die Erstkommunikanten der drei Pfarrgemeinden herzlich eingeladen. Um 9 Uhr beginnt in der Pfarrkirche Heilig Geist die Eucharistiefeier. Diese wird gemeinsam gestaltet von der Kirchenchorgemeinschaft Laufenburg-Hochsal und dem Kirchenchor St. Martin Luttingen. Der Erlös der Kollekte ist für das Hilfsprojekt "Lebenshaus in Uganda" von Pfarrer Günter Hirt bestimmt.

An den Gottesdienst schließt sich die Prozession an. Sie wird begleitet von der Stadt- und Feuerwehrmusik. Der Prozessionsweg führt über die Bundes- und Rappensteinstraße zur Station an der Hans-Thoma-Schule. Der Fronleichnamsgottesdienst endet dort mit dem Schlusssegen und dem "Großer Gott wir loben Dich" das von der Stadt- und Feuerwehrmusik intoniert wird. Danach sind alle zu einem Apéro vor dem Pfarrheim eingeladen, wo die Stadtmusik noch ein Ständchen gibt.

Dieses Jahr wird der Blumenteppich anders. "Wir alle gehören zu unserer Pfarrgemeinschaft. Deshalb laden wir alle, die möchten, dazu ein, unseren Blumenteppich mitzugestalten. Ein kleines Stück von vielen soll ein großes Ganzes geben. Sodass sich nachher noch mehr daran erfreuen können", heißt es in einer Mitteilung der Pfarrgemeinde. Wer sich am Blumenteppich beteiligen will, nimmt einen Karton der Größe Din A2 (auch im Pfarrbüro erhältlich), bemalt ihn mit einem christlichen oder anderem schönen Motiv oder Muster, bestreicht den Karton mit Bastelkleber oder Kleister und belegt ihn dann mit Blättern, Blumen, Sand oder anderem.

Wer frische Blumen verwendet, soll sein Bild am Fronleichnamstag um 8 Uhr zum Altar auf dem Hof der Hans-Thoma-Schule bringen.

Bögen mit getrockneten Blumen können bereits am Mittwoch, 14. Juni, von 18 bis 18.20 Uhr am Pfarrheim in der Codmanstraße 12 abgegeben werden. "Es wäre toll, wenn sich möglichst viele an unserem Gemeinschaftswerk beteiligen würden. Egal ob jung oder alt, Erstkommunikanten oder Großeltern, Singles oder Gruppen, Chöre oder Vereine – einfach jeder, der will", laden die drei Pfarrgemeinden ein. Weitere Auskunft bei Claudia Rudigier-Frommherz, Telefon 07763/80 15 68, Ulrike Roming, Telefon 07763/12 40.