Laufenburg Viel los beim Wiiberklatsch in Binzgen

Viel los beim Wiiberklatsch in Binzgen

Waldgeister präsentieren im Clubheim Binzgen Berufe auf witzige Art. Einzug des Musikvereins Binzgen als Überraschung.

Binzgen – Getanzt, geschunkelt und gesungen wurde am vergangenen Freitag beim Wiiberklatsch der Enzebächle-Füchs Binzgen im Clubheim. Zahlreich sind die Wiiber der Einladung der Füchse gefolgt und jeder vergnügte sich zur Tanzmusik von Alleinunterhalter Otti oder auch bei den zwei witzigen Auftritten.

Wie bereits am Bunten Abend der Füchse, kamen die Jungs und Mädels von den Waldgeister Rhina und zeigten verschiedenen Berufe, welche witzig in Szene gesetzt wurden. Weiter gab es die Seniorenrunde mit Angela Studinger, Conny Schwab, Daniela Winkler und Sara Thiele, die zu peppiger Musik ihre Hüften schwingen ließen.

Eine große Überraschung war der Einzug einer kleinen Abordnung des Musikvereins Binzgen. Sie kamen spontan nach ihrer Hauptversammlung vorbei und spielten einige Lieder. Die Wiiber waren begeistert und feierten auch im Anschluss mit den Musikern. „Es freut uns sehr, dass sie so spontan vorbei gekommen sind“, so Nina Seib von den Füchsen.

Hüte, Roben und riesige Federboas waren angesagt und mit flotter Stimmungsmusik, Polonaisen und Schunkelrunden ließen die Frauen den Clubheimboden beben. Beeindruckend war so mancher Hut der Damen. Den auffallendsten Hut hatte auch in diesem Jahr wieder Bernadette Mutter. Sie macht ihrer Hüte mit dazu passender Tasche immer selbst. Dieses Mal war das Thema „Happy Kids“ mit vielen kleinen Figuren und sogar einer Nanny. Ab 22 Uhr durfte auch das Männervolk ins Clubheim. Allerdings bekam jeder erst einmal eine Schicht Lippenstift auf Lippen und Wangen, um optisch in die Runde zu passen.

