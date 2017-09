vor 1 Stunde Markus Vonberg Laufenburg Vertragsunterzeichnung: Die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke ist einen Schritt weiter

Das Land Baden-Württemberg, der Landkreis Waldshut und die Deutsche Bahn haben am Mittwoch in Laufenburg eine Vereinbarung über die Finanzierung der weiteren Planung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke unterzeichnet. Landrat Martin Kistler nannte die Unterzeichnung einen "Meilenstein in der Geschichte der Hochrheinstrecke". Die ersten Elektroloks könnten laut Kistler im Jahr 2025 rollen.