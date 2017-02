Laufenburg, Bad Säckingen Vermisste 15-Jährige taucht in Niedersachsen auf

Die Suche nach der bei der Laufenburger Fasnacht verschwundenen Jugendlichen hat ein Ende. Das Mädchen aus Bad Säckingen reiste mit dem Bus nach Niedersachsen und meldete sich dort beim Jugendamt. Der Fall fand in den sozialen Netzwerken ein riesiges Echo.

Das seit Sonntag vermisste 15-jährige Mädchen aus Bad Säckingen ist wieder aufgetaucht. Sie befinde sich in Obhut eines Jugendamts in Niedersachsen, teilte am Dienstag die Polizei mit. Die Jugendliche hatte am Samstagabend zusammen mit ihrer Mutter in der Nachbarstadt Laufenburg eine Fasnachtsveranstaltung besucht. Kurz nach Mitternacht verschwand das Mädchen zunächst spurlos.

Erste Hinweise auf den Verbleib der Jugendlichen gab eine Überwachungskamera im Badischen Bahnhof Basel, auf der am Sonntagnachmittag aufgezeichnete Bilder der Ausreißerin zu sehen waren. Der Waldshuter Polizeisprecher Wolfgang Wißler bestätigte Pressemeldungen, wonach das Mädchen mit dem Bus nach Niedersachsen gefahren sei und sich dort selbst beim Jugendamt gemeldet habe. Im Augenblick versuchen die Behörden, den Beweggrund für das Verschwinden der Jugendlichen zu ermitteln.

Nähere Auskünfte, etwa in welche Stadt das Mädchen gefahren oder ob es zum ersten Mal ausgebüchst sei, verweigerte die Polizei unter Verweis auf dessen Persönlichkeitsrecht: "Jetzt geht es allein um das Wohl des Kindes." Aus diesem Grund bat die Polizei die Medien auch, das zu Fahndungszwecken am Sonntag herausgegebene Bild und und den Namen der Jugendlichen aus den elektronischen Medien zu entfernen.

Waren es die vergangenes Jahr verübten Morde an zwei jungen Frauen in Freiburg und Endingen? Jedenfalls stieß die Nachricht vom Verschwinden des Mädchens bei Nutzern der sozialen Netzwerke und von Nachrichtenportalen auf ein enormes Echo. Es dürfte auch noch lange nach der Aufklärung des Falls im Internet laut nachhallen. Jedes einzelne Facebook-Posting der Bad Säckinger SÜDKURIER-Redaktion zu dem Fall wurde etwa 4000 Mal geteilt, über suedkurier.de erreichte die Nachricht von der Vermissten rund 260 000 Personen. Medien in Deutschland und in der Schweiz, darunter bild.de und blick.ch, berichteten über die verschwundene 15-Jährige. "Ich habe einen solchen Hype noch nie erlebt", erklärt auch der langgediente Waldshuter Polizeisprecher.