Laufenburg Verkaufsoffener Sonntag in Laufenburg

Verkaufsoffener Sonntag in Laufenburg

Der Gemeinderat entspricht einem Antrag des Gewerbeverbands auf Öffnung der Läden am 11. Juni zum Kunst- und Handwerkermarkt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auch dieses Jahr dürfen in Laufenburg und allen Stadtteilen die Ladengeschäfte anlässlich des Kunst- und Handwerkermarkts am Sonntag, 11. Juni, zum Verkauf geöffnet sein. Der Gemeinderat beschloss am Montag eine entsprechende Verordnung. Gegen den vom Gewerbeverband beantragten verkaufsoffenen Sonntag stimmte im Gemeinderat als einziger Rainer Stepanek, CDU-Stadtrat und selbständiger Metzgermeister.

Laut Bürgermeister Ulrich Krieger haben sich die katholische wie die evangelische Kirchengemeinde in Stellungnahmen gegen den Sonntagsverkauf ausgesprochen. "Im Endeffekt ist es eine Abwägung, die wir hier zu treffen haben. Geben wir dem Gewerbeverband recht oder den Kirchen?", erklärte Krieger. Die Geschäfte dürfen zwischen 12 und 17 Uhr öffnen, also nach den Gottesdienstzeiten. Dies komme "den Belangen der Kirche genügend entgegen", wie CDU-Stadtrat Gerhard Tröndle befand. Allerdings verlangt das Gesetz über die Ladenöffnung auch, dass ein Sonntagsverkauf außerhalb der Hauptgottesdienstzeiten liegen soll.

Die Firma "Kunst- und Handwerkermärkte" hat den Laufenburger Kunst- und Handwerkermarkt 2014 erstmals abgehalten. Die Veranstaltung findet dieses Jahr zum vierten Mal statt. Erwartet werden wieder professionelle Marktbeschicker aus ganz Deutschland, die in beiden Laufenburg ihre Produkte anbieten und Schauvorführungen anbieten. Der Markt wird am Samstag, 10. Juni, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 11. Juni, 11 bis 18 Uhr abgehalten.