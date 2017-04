Laufenburg Verbandsjugendorchester gibt Konzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm

Das Verbandsjugendorchester Hochrhein gibt am Samstag, 22. April, in der Rappensteinhalle Laufenburg ein Doppel­konzert mit dem Heeresmusik­korps Ulm. Das Konzert und der vorher stattfindende Workshop ist der Gewinn des Wettbewerbs BW Musix.

Laufenburg – Das Verbandsjugendorchester Hochrhein (VJO) veranstaltet am Samstag, 22. April, um 19 Uhr gemeinsam mit dem Heeresmusikkorps Ulm ein Doppelkonzert in der Rappensteinhalle Laufenburg. Das VJO, unter der Leitung von Julian Gibbons, bereitet sich in der Woche davor mit einer intensiven Probenphase auf das Konzert vor. Ein großer Höhepunkt ist laut Orchester dabei auch ein Workshop, der von Mitgliedern des Heeresmusikkorps geleitet wird.

Der Workshop und das Konzert mit dem Heeremusikkorps sind Teil des Hauptpreises, den das Orchester 2015 für den ersten Platz beim Wettbewerb „BW-Musix“ erhielt. Das Heeresmusikkorps Ulm besteht bereits seit 1956 und sieht sich als klingender Botschafter der Bundeswehr. Über 50 studierte Musiker spielen in diesem professionellen sinfonischen Blasorchester, das seit 2012 unter der Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock steht.

Das Orchester bietet im zweiten Konzertteil unter anderem „Amazing Grace“, „Armenian Dances“ (Part 1) von Alfred Reed und „A Cartoon Spectacular“ von Stefan Schwalgin. Zu hören werden aber auch Solisten des Heeresmusikkorps sein. Davor hat das VJO im ersten Teil „Yiddish Dances“ von Adam Gorb, „Pantomime“ – ein Stück für Solo-Euphonium und Blasorchester von Philip Sparke und „Fantasia in G Major“ von Johann Sebastian Bach im Programm. Zum Abschluss gibt es zwei Stücke in einer gemeinsamen großen Besetzung.