Laufenburg Verabschiedung von Pfarrer Jobst im Juli

Der evangelische Pfarrer Detlev Jobst geht in den Ruhestand. Die Kirchengemeinde Laufenburg schreibt seine Stelle im Mai bereits zum zweiten Mal aus. Auch Lauchringen, St. Blasien und Tiengen suchen einen neuen Pfarrer.

In vier Monaten tritt Laufenburgs evangelischer Pfarrer Detlev Jobst seinen Ruhestand an. Seine Amtszeit endet am 31. Juli, bereits am 16. Juli wird die Kirchengemeinde Jobst in einem Gottesdienst offiziell verabschieden. Bei der Suche nach einem Nachfolger blieb im Januar eine erste Ausschreibung ohne Resonanz. Im Mai wird die frei werdende Pfarrerstelle ein zweites Mal im Gesetzes- und Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden annonciert. Weil im Kirchenbezirk Waldshut derzeit vier Gemeinden einen Pfarrer suchen, wird Jobst Stelle möglicherweise eine gewisse Zeit unbesetzt bleiben.



"Ich bin innerlich noch gut dabei und kann mir meinen Abschied noch gar nicht vorstellen", sagt der bald 66-jährige Theologe, der in Laufenburg rund 1500 Gemeindeglieder betreut. "Manchmal kommt mir aber auch der Gedanke, dass es auch gut ist, wenn nach 16 Jahren ein neuer Pfarrer in die Gemeinde kommt." Persönlich wird Jobst, der im Sommer nach Müllheim umzieht, besonders den Rhein vermissen, auf den er vom Laufenburger Pfarrhaus einen wunderschönen Ausblick hat.

Der Pfarrer trat seinen Dienst in Laufenburg im Dezember 2000 als Nachfolger für Eberhard Günther an. Evangelische Seelsorger sollten nach etwa zwölf Jahren die Gemeinde wechseln. Jobst ist also schon außergewöhnlich lange auf seiner jetzigen Pfarrstelle, der für ihn dritten nach 1981 Heidelberg-Wieblingen und 1989 Schopfheim. Das hat nicht nur mit dem bevorstehenden Ruhestand zu tun, vor dem dem Pfarrer kein Wohnortwechsel für nur einige wenige Jahre zugemutet werden sollte. Der Geistliche arbeitet und lebt gerne in der Waldstadt. Er hätte bereits Ende Januar in Ruhestand gehen können, hat dann aber freiwillig noch ein halbes Jahr drangehängt. "Attraktiv hier sind beispielsweise die gelebte Ökumene und die grenzüberschreitende Arbeit mit den Gemeinden in der Schweiz."

Beides wird auch in der Stellenanzeige hervorgehoben, mit der die Kirchengemeinde auf 1. September einen Nachfolger für Jobst sucht, und zwar "eine Pfarrerin/einen Pfarrer – auch in Stellenteilung". Über deren Aufgaben heißt es: "Nach Abschluss der Bauphase macht sich derKirchengemeinderat jetzt verstärkt Gedanken über die Gemeindeentwicklung." Der Ältestenkreis wolle zusammen mit dem neuen Pfarrer Gottesdienst und Gemeindeleben umgestalten – "gerne mit Einsatz von Medien". Der neue Pfarrer solle die Anliegen des Kirchengemeinderats mittragen, offen und kontaktfreudig sein sowie Menschen motivieren können.

Auf die erste Ausschreibung im Januar meldeten sich innerhalb der fünfwöchigen Frist keine Interessenten. Deshalb wird die Ausschreibung im Mai wiederholt. Etwaige während der verkürzten dreiwöchigen Frist eingehende Bewerbungen prüft der Oberkirchenrat Karlsruhe und schlägt der Kirchengemeinde die geeigneten Bewerber vor. Der Ältestenkreis der Kirchengemeinde legt das Auswahlverfahren fest, hierzu kann die Abhaltung eines Gottesdienstes durch den Aspiranten gehören. Am Ende wählen die Kirchenältesten und Dekanin Christiane Vogel den neuen Pfarrer in geheimer Wahl.

Sollte sich auch auf die zweite Ausschreibung niemand melden, wird der Oberkirchenrat einen Besetzungsvorschlag machen. In diesem Falle wird es zu einer Vakanz kommen. Bis Laufenburg wieder einen eigenen evangelischen Pfarrer hat, müssen Geistliche aus den Nachbarkirchengemeinden, Ruheständler und ehrenamtliche Prädikanten den Pfarrer vertreten. Erschwert wird die Besetzung der Laufenburger Stelle dadurch, dass mit Lauchringen, St. Blasien und Tiengen derzeit noch drei andere Gemeinden im Kirchenbezirk einen Pfarrer suchen.