500 Euro Sachschaden an abgestelltem Auto in Laufenburg.

Unbelkannte beschädigten am Mittwoch zwischen 5.20 und 13 Uhr auf einem Betriebsparkplatz in Laufenburg einen abgestellten Fiat Punto. An dem Auto wurde die Heckscheibe eingeschlagen, so dass ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro entstand. Der Polizeiposten Laufenburg ermittelt in dieser Sache.