Laufenburg/CH Unbekannte zerstören Geländer an Fußweg

Unbekannte zerstören Geländer an Fußweg

Auf dem Laufenburger Schlossberg haben vergangene Woche Vandalen gewirkt. Sie haben am Fußweg Holzlatten von den Zäunen heruntergetreten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

"Leider kommt es immer wieder mal vor, dass die Geländer zerstört werden. In diesem Ausmass ist es aber einmalig", so der Gem,einderat des Schweizer Laufenburg in einer Pressemitteilung. Das Forstamt werde die Latten vor Weihnachten ersetzen. Die Bevölkerung wird um Hunweise auf die möglichen Verursacher gebeten.