Laufenburg Unachtsamkeit: Motorradfahrer fährt auf Auto auf und erleidet schwere Verletzungen

Auf der Fahrt von Laufenburg in Richtung Hotzenwald ist ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Laut Polizei ist er in das Heck eines vorausfahrenden Autos gekracht, als dieses bremste.

Rotzel – Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Rotzler Straße verunglückt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei fuhr der Mann um 14.45 Uhr in Richtung Görwihl und nahm zu spät wahr, dass das vor ihm fahrende Auto abbremste und anhielt. In der Folge krachte das Motorrad ins Heck des Autos. Der Fahrer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad und am Auto entstand etwa 4000 Euro Sachschaden.