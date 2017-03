Traditioneller Markttag in Haueinstein

Das Josefsfest zog wieder viele Besucher in die ehemals kleinste Stadt Deutschlands

Josefsfest in Hauenstein: Mit Messe am Samstag, Andacht am Sonntag und natürlich dem Josefsmarkt feierte Hauenstein am vergangenen Wochenende den Namenspatron seiner Kapelle. Besucher aus der ganzen Region kamen zum Josefsmarkt und bummelten an den zahlreichen Ständen mit farbenfrohem Angebot vorbei. Manchmal ging es auch nur der Nase nach, wenn der Duft leckerer Crêpes, Bratwürste oder gebrannter Mandeln durch über die Marktmeile zog. Bild: Brigitte Chymo