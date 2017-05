Bad Säckingen Tischtennisclub Laufenburg ehrt langjährige Mitglieder

Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde fast der komplette Vorstand neu gewählt. Auch das Kinderschutzgesetz war Thema.

Luttingen – Neuwahlen und Ehrungen standen im Fokus der Hauptversammlung des Tischtennisclubs Laufenburg. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurde in Abwesenheit Jürgen Müller geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde ebenfalls in Abwesenheit Enzo Rinaldi geehrt. Die Spielernadel in Gold für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde an Lothar Bächle verliehen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft bekam Joachim Groten ebenfalls die Spielernadel in Gold. Zum Spieler des Jahres 2017 wiederum wurde Gerd Hafner gewählt.

Zu wählen galt es fast den kompletten Vorstand. Als Wahlleiter hatte sich Robert Terbeck, Ehrenpräsident des Tischtennisclubs und Vertreter der Gemeinde, zur Verfügung gestellt. Er freue sich, dass es diesen Verein in Laufenburg gebe. Stolz sei er auch auf Bernhard Bürgin, der in der gesamtdeutschen Meisterschaft einen sehr guten dritten Platz errungen hatte.

Dietmar Kreisle, der seit zehn Jahren den Posten des ersten Vorstands inne gehabt hatte, gab dieses Jahr sein Amt ab. Der Verein und die Vorstandskollegen bedankten sich für seinen jahrelangen Einsatz mit einem Gutschein bei ihm. Als sein Nachfolger wurde einstimmig Torsten Weierstall gewählt. Stellvertretender Vorsitzender für ein weiteres Jahr bleibt Lothar Bächle, der seit 40 Jahren im Amt ist und eigentlich das Amt ebenfalls an einen Nachfolger abgeben wollte.

Auch den Posten des Kassierers galt es, neu zu besetzen. Angela Schmidt wurde in Abwesenheit gewählt und löste damit den ehemaligen Kassierer Roland Köpfer ab. Schriftführer bleibt Lukas Köhler. Als Gerätewart wurde einstimmig Christian Gleichauf gewählt, der in die Fußstapfen von Salko Alajbegovic tritt. Als Nachfolger von Angela Schmidt, der ehemaligen Kassenprüferin wurde. Andreas Müller gewählt. Als Jugendleiterin war von der Jugendversammlung erneut Ramona Strauch gewählt worden. Er wisse, dass der Posten des Vorstands in einem Tischtennisverein nicht einfach sei, da Tischtennisspieler Individualisten seien, sei aber zuversichtlich, dass der Tischtennisverein wieder auf einem guten Weg sei und wünsche dem neuen Vorstandsteam alles Gute, beendete Robert Terbeck die Wahl.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war dann das Kinderschutzgesetz. Das Jugendamt in Waldshut sei auf den Verein zugekommen und habe ein erweitertes Führungszeugnis für diejenigen Trainer vorgeschlagen, welche die Kinder regelmäßig trainieren, erläuterte Dietmar Kreisle. Der Vorschlag wurde vom Verein einstimmig angenommen. Er bedanke sich, anschließend schloss der ehemalige Vorsitzende die Versammlung.