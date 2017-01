Laufenburg/CH "Tatort"-Kommissarin singt "Crime Songs"

Delia Mayer und "Die Kriminaltechnische Kapelle" spielen am 28. Januar in der Laufenburger "Kultschüür".

Zusammen mit Reto Flückinger ermittelt Delia Mayer als Liz Ritschard für den Schweizer "Tatort" in Luzern. Mit dem Berner Bass-Klarinettisten Sha und dem Züricher Schlagzeuger Kaspar Rast kommt sie am 28. Januar in die "Kultschüür" nach Laufenburg, um dort Lieder von Mord und Totschlag vorzutragen.

Seit 2015 nimmt sich die Schweizer "Tatort"-Ermittlerin in ihren "Crime Songs" dem Töten und getötet werden auch musikalisch an. "Mit berührenden, humorvollen und skurrilen Songs vom und ums Töten zwischen Jazz, Pop, Film und Kabarett, von Nino Rota über Sting, Georg Kreiser, Randy Newmann, Brecht & Eisler, Elliot Smith, Cole Porter, Nancy Sinatra und natürlich Bond-Songs wird lustvoll im Feld Verbrechen gewühlt", schreibt sie auf ihrer Homepage. Sha an der Bass-Klarinette und Kaspar Rast am Schlagzeug begleiten sie.

Die 1967 in Hongkong geborene Schweizerin wuchs als Tochter des Kontrabassisten und Jazzmusikers Vali Mayer in Rüschlikon am Zürichsee auf. Delia Mayer studierte Schauspiel, Tanz, Pop- und Musicalgesang in Wien sowie klassischen Gesang am Konservatorium und an der Opernschule BGZ in Zürich. Sie stand in zahlreichen Theater-, Musical- und Opernproduktionen sowie bereits mit eigenen Gesangsprogrammen auf der Bühne. Seit 2012 ist sie im SRF-"Tatort" als Ermittlerin an der Seite von Stefan Gubser zu sehen.

Delia Mayers Mitmusiker Sha wurde 1983 in Bern geboren. Der Komponist, Saxofonist und Bassklarinettist studierte an der Jazzschule Luzern. Der 1972 in Zürich geborene Kaspar Rast spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Schlagzeug, absolvierte eine Ausbildung als Geigenbauer und lernte an der Jugendmusikschule Zürich und am Drummers Collective in New York Schlagzeug.

Delia Mayer und "Die Kriminaltechnische Kapelle": "Crime Songs" am Samstag, 28. Januar, 20 Uhr in der "Kultschüür" in Laufenburg/CH. Eintrittspreis 30 beziehugnsweise reduziert 25 Franken. Reservation unter Telefon 0041/62/8743012 und E-Mail reservation@kultschuer.ch.