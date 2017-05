vor 4 Stunden Michelle Güntert Laufenburg THW-Jugendolympiade: Jugendliche messen sich in Ausdauer und Geschick

Rund 200 Jugendlichen aus zehn Ortsverbände treten bei der THW-Jugendolympiade in Laufenburg an. Die Teilnehmer messen sich in Geschicklichkeit und Ausdauer.