Laufenburg Straßenplanung: Ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker

Egal ob Hochrhein-Autobahn A98 oder Abfahrt Hauenstein – die Planung von Straßenbauvorhaben zieht sich in der Regel über Jahre und Jahrzehnte hin. Haben Sie sich mal überlegt, woran das liegt? Bei genauerem Nachdenken handelt es sich um ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker.

Mit dem Ruf deutscher Verkehrsplaner steht es bekanntlich nicht zum Besten. Man sagt ihnen landläufig eine gewisse Langsamkeit nach, wenn es um die Umsetzung von Vorhaben geht. Wer kann zum Beispiel noch die Jahrzehnte zählen, die die Menschen am Hochrhein auf eine durchgehende Autobahn warten? Ganze Generationen an Straßenplanern haben sich daran schon selbstverwirklicht. Tatsächlich gebaut wurde bisher nur ein Stückwerk. Was die dringend notwendige Entschärfung der brandgefährlichen Abfahrt Hauenstein angeht – auch hier stehen die Zeichen inzwischen gut, dass es eine unendliche Geschichte wird. Da haben die Planer des Regierungspräsidiums Anfang des Jahres bei einer Info-Veranstaltung schon vier fertige Varianten vorgestellt, wie der Verkehr künftig besser und vor allem sicherer fließen könnte. Doch offenbar war der Behörde die Auswahl zu gering. Daher wurde dann noch die Öffentlichkeit ins Boot geholt. Jetzt gibt es sage und schreibe neun Varianten. Diese sollen allesamt geprüft werden. Und schon sind wieder zig schlaue Leute monatelang beschäftigt. Oder bleiben wir doch realistisch, denn was bedeuten in der Infrastrukturplanung schon ein paar Jahre.

Wäre man bösen Willens oder Anhänger von verschrobenen Verschwörungstheorien, man wäre glatt geneigt, absonderliche Thesen zu entwickeln. Gibt es Straßenplanung vielleicht nur zum Selbstzweck, um Menschen einen sicheren Arbeitsplatz zu garantieren? Oder sind Straßenplaner Nostalgiker, die verhindern wollen, dass sich verkehrstechnisch irgendetwas ändert? Mögen sie vielleicht den Nervenkitzel, den eine enge, kurvenreiche und steile Autobahnabfahrt insbesonderer im Winter bietet? Oder handelt es sich einfach um besonders kreative Menschen? Zugegebenermaßen: Das ist wahrscheinlich alles ziemlich abwegig. Aber ich persönlich favorisiere Theorie Nummer vier. Die unnachahmliche Art, mit der stets Mittel und Wege gefunden werden, um Projekte in die Länge zu ziehen. Das setzt schon eine große Kreativität voraus. Gerade so, als sollte verhindert werden, dass irgendwann einmal eines der in Planung befindlichen Straßenbauvorhaben auch wirklich mal umgesetzt wird.

