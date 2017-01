Luttingen Straßennamen und ihre Geschichten

Namen früherer Personen und Gewanne leben weiter. Hermann Burte ist seit 45 Jahren in Luttingen verewigt.

Luttingen – Zur Adresse eines jeden Menschen gehört der Straßenname. Dieser hat vielmals eine ehemalige Flurbezeichnung oder auch den Namen einer verdienstvollen Persönlichkeit zum Inhalt. Man kann sich in der Regel zwar ein Haus in dem man leben will selbst aussuchen, die Straßenbezeichnung ist damit aber schon vorgegeben. So auch in Luttingen, dem einwohnermäßig zweitgrößten Laufenburger Ortsteil. Dort hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg (1945) die Einwohnerzahl von 550 auf etwa 1100 Bewohner bis heute verdoppelt, was insbesondere auf die Erschließung zahlreicher Neubaugebiete zurückzuführen ist.

Neue Häuser bringen neue Straßen mit sich. Rund 20 Straßen sind derzeit in der im Jahre 788 erstmals erwähnten Ortschaft Luttingen vorhanden. Wegen des Zusammenschlusses mit Laufenburg zum 1. Mai 1972 mussten allerdings einige Straßen umbenannt werden, weil es deren Namen in der Kernstadt bereits gab.

Deshalb wurden in Luttingen unter anderem aus dem Hans-Thoma-Weg die Albert-Schweitzer-Straße und aus der Grunholzer Straße die Johann-Kaspar-Albrecht-Straße. Die Hintere Dorfstraße taufte man bei dieser Gelegenheit zur Scheffelstraße um. Den Goetheweg fand man in der Stadt Laufenburg nicht vor; daher konnte er in Luttingen bleiben. Ein weiterer Dichter sollte nach der Eingemeindung noch hinzukommen. Daraufhin entstand nach Beschluss des Ortschaftsrates 1972 die Hermann-Burte-Straße, die zuvor Rüttemattstraße hieß. Sie ist zwischen der Scheffelstraße und der Bahnlinie zu finden.

Warum es gerade der Dichter, Schriftsteller und Maler Hermann Burte war, dem diese Ehre in Luttingen zufiel, weiß heute trotz intensiver Nachforschung niemand mehr so richtig. Die maßgebenden damaligen Mandatsträger sind bereits verstorben.

Manche Luttinger Bewohner erinnern sich noch gut an den alten Feldweg im Gewann Rüttematt, wo seit Längerem zwei Gebäude standen, an dem auf seiner Südseite ab den 1960er-Jahren nach und nach weitere Häuser errichtet wurden. Die einst selbstständige Gemeinde Luttingen gab dem zur schmalen Straße ausgebauten Weg zunächst die Bezeichnung Rüttemattstraße. Doch 1972 wurde die Hermann-Burte-Straße daraus.

Einen Rütteleweg gibt es seit 1965 in Binzgen. Es ist die Straße im dortigen Neubaugebiet, die zur Fridolinskapelle hoch führt. An einer Namensverwechslung mit diesem Verkehrsweg kann es wohl nicht gelegen haben, dass man die Rüttemattstraße zur Hermann-Burte-Straße umfunktionierte. Es muss vielmehr gezielte Absicht gewesen sein, den Markgräfler Heimatdichter Hermann Burte zu verewigen.

Hermann Burte, 1879 in Maulburg geboren und 1960 in Lörrach verstorben, machte in früheren Zeiten als alemannischer Mundartdichter von sich reden und hatte darüber hinaus als Schriftsteller und Maler seine Verdienste. Er war aber er auch als einflussreicher Verfechter der völkischen Ideologie und früher Verkünder nationalsozialistischer Ideen bekannt, wie es der Pädagoge Hansjörg Noe formulierte. In seinem kürzlich erschienen Buch „Gleichgeschaltet“ zeigt Noe zwar in erster Linie eindringlich die Geschichte der Gemeinde Maulburg während des Dritten Reiches auf, doch ging er ebenso nachhaltig auf die Geisteshaltung und Tätigkeiten Hermann Burtes während dieser Epoche ein.

Burtes gute Seiten, das dichterische und bildnerische Wirken, hob Noe unvoreingenommen hervor, die beleuchteten „braunen Einschläge“ mindern indessen gewaltig das Lebenswerk von Hermann Burte. Denn er war nach Noes Feststellungen eindeutig „Täter, Helfer und Trittbrettfahrer des Dritten Reiches“.

Das sah gleich nach Kriegsende auch die französische Besatzungsmacht so, indem sie ihn als „fanatischen Nazi“ einstufte und neun Monate lang in Untersuchungshaft festhielt. Durch diesen Gefängnisaufenthalt und einem Entnazifizierungsverfahren, aus dem er als „Minderbelasteter“ hervorging, fühlte sich Burte rehabilitiert, so dass er als unbescholtener Mensch weiterleben und -wirken konnte.

Sich mit ihrem Straßennamen identifizieren, steht im Allgemeinen bei den wenigsten Anwohnern im Vordergrund. An einer diesbezüglichen Vergangenheitsbewältigung hat man auch in Luttingen kein Interesse, teilt Ortsvorsteher Bernhard Gerteis mit. Burte war schließlich kein Verbrecher.

Außerdem gibt es noch ein gutes Dutzend weiterer Ortschaften, die eine Straße haben, die nach Hermann Burte benannt ist, wie beispielsweise in Wehr. Und Ehrenbürgschaften in Efringen-Kirchen, Lörrach und Maulburg zeichnen den umstrittenen Dichter und Denker noch heute aus.

Zum Buch

Hansjörg Noe, Pädagoge, Historiker und ehemaliger Leiter des Schulamts Lörrach beschäftigt sich seit langem mit Regionalgeschichte. Seine 2016 erschienene Veröffentlichung „Gleichgeschaltet“ befasst sich mit Maulburg im Nationalsozialismus und der Rolle von Hermann Burte im Dritten Reich. Das 447 Steiten starke Buch erschien im Verlag Waldemar Lutz, Lörrach, und kann über die Buchhandlungen bezogen werden.

"Mit der Umbenennung wird Geschichte verschwiegen"

Der Regionalhistoriker Hansjörg Noe hat über Hermann Burte ein Buch geschrieben und gibt Einblicke in dessen politischen Rolle.

Hat Hermann Burte als Künstler Werke von bleibendem Wert geschaffen?

Ich habe in meinem Buch „Gleichgeschaltet – Maulburg im Nationalsozialismus“ nur über den politischen Hermann Burte geschrieben. Burte (Geburtsname Strübe) hat an der Kunstakademie Karlsruhe Malerei studiert und im Laufe seines Lebens viele Bilder geschaffen, vornehmlich Landschaften und Portraits. Kunstkenner halten seine Portraits für gut. Zudem hat Burte wie sein Vater in alemannischer Mundart gedichtet und sah sich in der Nachfolge Johann Peter Hebels. Hebels Gedichte haben jedoch viel mehr Charme und Form. Burtes bekanntestes Gedichtwerk ist „Madlee“ von 1923.

Welche Rolle spielte Hermann Burte in Südbaden während des Dritten Reichs?

Hermann Burte war nationalsozialistischer Propagandist, das wird besonders in seinem Sammelband „Sieben Reden“, 1943, deutlich.

Wie kommt es, dass Hermann Burte auch noch in der Bundesrepublik Ehrungen erfuhr?

Hermann Burte wurde über das Jahr 1945 im Markgräflerland und Lörrach sehr geschätzt. Seine nationalsozialistische Vergangenheit wurde nicht beachtet oder gar verleugnet. Nur der erste Bundespräsident Heuss erinnerte daran, als er die ihm angebotene Ehrenbürgerschaft von Lörrach wegen Burte ablehnte. Zu Burtes Geburtstagen nach 1945 fanden große Feste statt, er wurde in den Zeitungen als großes Markgräfler gewürdigt. Sogar ein Sammelwerk von Burtes Texten und Gedichten wurde herausgegeben und den Schulen als Schullektüre empfohlen. Mit Burte war es wie mit allen Nationalsozialisten beziehungsweise dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik; er wurde tabuisiert, verharmlost, totgeschwiegen. So dauerte diese Zeit bis in die 1980er Jahre. Dort fand in Schönau im Schwarzwald noch eine Albert Leo Schlageter-Feier statt.

Sollten die nach Hermann Burte benannten Straßen umbenannt werden?

Ich bin kein Freund von Umbenennung von Straßen. In Freiburg ist ja eine solche Aktion 2016 gestartet worden und auf Ablehnung gestoßen. Mit der Umbenennung wird Geschichte verschwiegen. Ich meine, an die Straßenschilder sollte eine Information angebracht werden, wie das vielfach der Fall ist. Bei Burte könnte man schreiben: Maler, Dichter, nationalsozialistische Propagandist. Aber auch das scheint nicht konsensfähig zu sein.