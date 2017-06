Laufenburg Straßenkunst: Das Rehmann-Museum im Schweizer Laufenburg geht neue Wege

Das Rehmann-Museum im Schweizer Laufenburg geht mit Urban Art neue Wege. Sechs junge Künstlerwerden Laufenburg beleben. Vernissage ist am 1. Juli.Außerdem wird ein kleines Bistro unter dem Namen Erwin's eröffnet.

Laufenburg /CH – „Street Art und Eintritt geht nicht. Straßenkunst muss frei sein, da darf man keinen Eintritt verlangen“. Dies gab Regula Laux, Geschäftsführerin des Rehmann-Museums im Schweizer Laufenburg, bekannt. Drei der sechs Street Art-Künstler waren im Vorfeld schon mal dabei eine Häuserfront zu bemalen.

„Urban Art in Laufenburg“, das ist etwas ganz Neues, noch nie Dagewesenes, zumindest nicht in legaler Form, denn wilde Graffiti gab es schon an der Wand des ehemaligen Arbeitsraums vom Gewächshaus der Gärtnerei Leuenberger. Hobbysprayer haben sie einmal mit Graffiti „verunstaltet“, so Martin Leuenberger, der es „toll“ findet, dass es jetzt richtige Graffitikunst als Blickfang gibt. Das sei eine gelungene Sache. Die jungen Künstler mit unterschiedlichen Stilen und Techniken aus der vielfältigen Street Art-Szene haben sich für die „Straßenkunst im Museum“ auf Inhalte eingelassen. So war Malik aus Aarau – die meisten Street Artisten bevorzugen Pseudonyme statt ihrer richtigen Namen – dabei, einen großen Frosch auf die Fassade zu sprayen. Frösche sind für Malik öfter ein Thema, Amphibien und Reptilien interessieren ihn. Mit diesem Frosch geht er auf das Werk von Museumsgründer und Metallplastiker Erwin Rehmann ein. Der Frosch besteht aus glühenden Metallfarben, die an Feuer, Glut und heißes Metall gemahnen, hat also einen Zusammenhang mit dem Museum und der Gärtnerei.

Auf die Örtlichkeit geht auch Pollo7 ein, der eine Schnecke, die in Richtung Garten schleicht, teils gesprayt, teils gemalt hat. Er malt seit Jahren figürlich und sprayt auch gern. Der Dritte im Bunde, der in Aktion war, ist Daniel Zeltner aus Basel. Er hat nicht nur ein sehr treffendes Porträt von Erwin Rehmann an das Garagentor beim Museum gesprayt, das auch als Logo dient, sondern verschönert ein weiteres Garagentor an der Mauer mit abstrakter Kunst.

Dank dieser Wandgestaltungen kann man sich in Laufenburg schon mal auf die neue einstmals provokante Kunstform im und ums Museum einstellen. „Die Voraussetzungen dafür sind ideal, wir müssen sie nutzen“, meint Laux. Der Museumssenior Erwin Rehmann habe sich mit seinen 95 Jahren gern darauf eingelassen. Rehmann war bei der Präsentation anwesend und man sah ihm die Freude an, einmal solche neuen Themen in sein Museum zu bringen. Damit lege der alte Herr eine erstaunliche Offenheit über Generationen hinweg an den Tag.

Als einzige Frau ist Mizzo aus Zürich unter den Künstlern. Benjamin Solt macht Skulpturen (Betonstelen), damit wird ein weiteres Museumsanliegen erfüllt: die Schnittstelle zum Bereich Skulptur. Außerdem werden ausgesuchte Werke von Banksy, dem berühmtesten Street-Art-Künstler aus London, und Harald Naegeli, dem Sprayer von Zürich, zu sehen sein. Neu wird auch ein kleines Bistro unter dem Namen „Erwin’s“ eröffnet.

Museum im Wandel

Straßenkunst von Malik, Mizzo, David Monllor, Pollo7, Benjamin Solt, Daniel Zeltner und Werke von Banksy und Harald Naegeli werden in der Ausstellung "under construction" vom 1. Juli bis 24. September im Rehmann-Museum Laufenburg/CH gezeigt. Es gibt viele Begleitveranstaltungen. Vernissage ist am 1. Juli, 18 Uhr, mit Stella Cruz und Band, Essen und Barbetrieb. Neu eröffnet wird an diesem Tag das "Bistro Erwin's" im Museum und Garten. Das Ateliermuseum hat neue Öffnungszeiten; Informationen im Internet:www.rehmann-museum.ch