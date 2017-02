Hochsal Stiftungrsrat ist Kritik aus Gemeinderat zu pauschal

Peter Meister reagiert auf Äußerungen der Laufenburger Stadträte Manfred Ebner und Robert Terbeck zur Schimmel-Sanierung im Kindergarten Hochsal: "Pauschale Zweifel führen nur zur Verunsicherung der Kindergarteneltern."

Der Stiftungsrat der Kirchengemeinde Laufenburg-Albbruck reagiert auf die Kritik von Laufenburger Stadträten zur vorgesehenen Sanierung des katholischen Kindergartens St. Mechthild in Hochsal. In der Küche und im Personalaufenthaltsraum der Einrichtung wurde Schimmel festgestellt. Deshalb will die Kirche unter anderem eine Lüftungsanlage einbauen und Fenster austauschen. 70 Prozent der Kosten in Höhe von voraussichtlich 45.000 Euro trägt die Stadt. Deren Gemeinderat bat die kirchlichen Gremien am 6. Februar, weitere nachhaltige Sanierungsmaßnahmen zu prüfen.

Die Kirchengemeinde sei dankbar, "dass die Stadt offensichtlich bereit ist, weitergehende Maßnahmen mit zu finanzieren, sollten sie denn notwendig werden", schreibt nun Peter Meister, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats. "Wenn allerdings die Stadträte Manfred Ebner und Robert Terbeck zweifeln, dass die vorgesehenen 45.000 Euro reichen, um die vorgeschlagenen Arbeiten zum Erfolg zu führen, dann wäre es hilfreicher gewesen konkret weitergehende Vorschläge zu machen. Pauschale Zweifel führen nur zur Verunsicherung der Kindergarteneltern." Es sei nie um die billigste Lösung gegangen, sondern um die von Bauphysik-Ingenieuren vorgeschlagene gegenwärtig bestmögliche. Meister: "Eine absolute Erfolgsgarantie gibt es bei einem so alten Gebäude freilich nicht."

Eine Schimmeluntersuchung durch eine Forschungs- und Prüfgesellschaft habe den Befund „hygienisch unzureichend“, nicht jedoch den einer Gesundheitsgefährdung erbracht. Um diese Bedenken aber gar nicht erst aufkommen zu lassen, seien Sanierungsmaßnahmen geprüft worden. Dabei sei ein erstes kostengünstigeres Konzept eines Fachbüros verworfen worden, weil es nicht nachhaltig genug erschien. Meister: "Die Beauftragung eines namhaften Ingenieurbüros für Bauphysik durch den Architekten Roland Braun vom Erzbischöflichen Bauamt, der die Gegebenheiten des Gebäudes seit der Einrichtung des Kindergartens vor 20 Jahren kennt, brachten dann die Sanierungsmaßnahmen, wie sie der Stadt Laufenburg mit den entsprechenden Gutachten zur Kostenbeteiligung vorgeschlagen wurden."