Laufenburg Sternsinger bringen Segen in die Häuser

Die Sternsinger in Laugenburg und Murg sind unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen. Während sich in den Ortsteilen von Laufenburg genügend Kinder für die Aufgabe melden, wird es in der Kernstadt immer schwieriger Kinder zu finden. Daher kommen die Sternsinger dort nur auf Bestellung. Auch in Murg und den Ortsteilen machen sich die Kinder wieder von Haus zu Haus.

In der Stadt Laufenburg wurden gestern die Sternsinger ausgesandt, ebenso in den Ortsteilen. Während sich in den Ortsteilen wieder zahlreiche Kinder als Sternsinger angemeldet haben, war die Anzahl der Sternsingerzahl in Laufenburg vergleichsweise gering. Melanie Ekert, die in Laufenburg zusammen mit Jörg Schutzenbach die Sternsingerausendung organisiert, zeigte sich über die geringe Teilnahme enttäuscht: „Dieses Jahr sind es in der Stadt Laufenburg sehr wenig Sternsinger, insgesamt gerade 18 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren. Deshalb werden wir dieses Jahr mit den fünf Gruppen auch nur einen Tag laufen.“

In früheren Jahren habe man an zwei bis drei Tagen mit jeweils drei bis vier Gruppen pro Tag in Laufenburg antreten können. Doch diese Zeiten haben sich geändert. Gleichzeitig ist Melanie Ekert jedoch den für den guten Zweck mitwirkenden 18 Kindern und Begleitpersonen sehr dankbar, könnte doch ohne ihren Einsatz keine Spenden eingesammelt werden. Und genauso wichtig ist, dass gleichzeitig viele Einwohner enttäuscht wären, wenn die Kinder an ihren Türen nicht klingeln, singen und den Segen über das Haus und seine Bewohner wünschen würden. „Wer im Stadtgebiet ganz sicher sein wollte, dass die Sternsinger dieses Jahr zu ihm kommen, musste sich vorweg anmelden. Die angemeldeten Häuser müssen die Gruppen zuerst anlaufen. Was sie sonst noch schaffen ist super", erklärt Ekert. Um die Sternsinger bei Kräften zu halten, wurden sie zum Mittagessen mit einer warmen Suppe und Wienerle gestärkt. Am Abend gab es dann ein gemeinsames Pizzaessen. Dabei kamen dann auch die Süßigkeiten, die den Kindern geschenkt wurden, auf einen großen Tisch, und jeder konnte sich aussuchen, was ihm besonders mundete.

In den Laufenburger Ortsteilen Hochsal, Binzgen und Rotzel sowie in Schachen, das ebenfalls zur Pfarrei Laufenburg gehört, findet das Sternsingertum immer noch großen Anklang. Laut Melanie Ekert waren etwa 55 Sternsinger angemeldet. Auf dem Dorf gibt es nach wie vor großen Andrang“, sagt Eckert.

In der Pfarrei Murg hingegen werden die schätzungsweise 20 Sternsinger erst am Dreikönigstag ausgesandt. Los geht es um 9.30 Uhr in der Kirche in Hänner. Die Kinder und ihre Begleitpersonen besuchen am 6. und 7. Januar die Haushalte in den einzelnen Ortsteilen und im Hauptort der Gemeinde. Im Ortsteil Hänner findet um 18.30 Uhr der Abschluss für die Sternsinger von Hänner statt, die Sternsinger von Murg und Niederhof treffen sich am 8. Januar um 9 Uhr in Niederhof.

Wohin die Hilfe der Sternsinger geht

„Kinder helfen Kindern“ – unter diesem Motto sind auch in diesem Jahr Kinder eingeladen, mit ihren Altersgenossen in Not zu teilen. Bereits seit 1950 lädt der Papst die Kinder weltweit in der Weihnachtszeit zu dieser Kollekte ein, die traditionell „Weltmissionstag der Kinder“ heißt. Mit den gesammelten Geldern unterstützt das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" im Verbund mit mehr als 120 Kindermissionswerken weltweit Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Das Motto: Der Erlös der diesjährigen Aktion ist für ein Hilfsprojekt in der Turkana im Norden Kenias bestimmt. Die Sternsingeraktion 2017 nimmt die Herausforderungen des Klimawandels in Kenia und weltweit in den Blick. In der Turkana arbeitet das Kindermissionswerk vor allem mit der Gemeinschaft St. Paul der Apostel zusammen. Sie ist seit fast 30 Jahren in der Region tätig. Wasserversorgung, die Anlage von Nutzgärten sowie Bildungsangebote sind Schwerpunkte der Arbeit, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. (hak)

Sternsinger

Als Sternsinger bezeichnet man eine Gruppe von Menschen – meist Kinder – von denen drei als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet sind. Sie ziehen in der Zeit um den Dreikönigstag durch die Gemeinde, bringen an den Türen von Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen an, inszenieren mit Weihrauch und sammeln Geld für wohltätige Zwecke. Der Brauch ist ab dem 16. Jahrhundert nachweisbar.