Laufenburg Stehender Beifall für Doppelkonzert

Das Doppelkonzert am Samstagabend in der Laufenburger Rappensteinhalle vom Verbandsjugendorchester Hochrhein (VJH) und dem Heeresmusikkorps Ulm (HMK) war der krönende Abschluss einer intensiven Probenwoche des VJH mit einem Workshop, der von Mitgliedern des Heeresmusikkorps geleitet wurde.

Laufenburg – Der Workshop und das gemeinsame Konzert mit dem Heeresmusikkorps waren Teil des Hauptpreises, den das VJO 2015 für den ersten Platz beim Wettbewerb „BW-Musix“ erhielt. Das hochkarätige Konzert war auch für die Zuhörer ein Gewinn.

Es war beeindruckend, was die jungen Musiker des VJH unter der Leitung des aus England stammenden Dirigenten Julian Gibbons, der seit 1996 das Orchester leitet, zu Gehör brachten. Mit stehendem Beifall quittierten die Zuhörer das Dargebrachte, eine verdiente Anerkennung für die großartigen Leistungen. Der musikalische Leiter des Heeresmusikkorps Ulm, Matthias Prock, lobte die Jungmusiker für ihre hervorragenden Leistungen. Er bezeichnete das VJH als ein „leidenschaftliches Orchester“, auf das der Verband stolz sein könne.

Diese Leidenschaft erklang unumwunden in den präsentierten Stücken. Dirigent Julian Gibbons führte die Jungmusiker sehr einfühlsam und subtil durch den ersten Konzertteil, der vom VJH dargebracht wurde. Mit überzeugender Leichtigkeit und großem Können meisterte Uwe Strittmatter seinen Solopart auf dem Euphonium in dem Stück „Pantomime“, das aus der Feder des Komponisten Philip Starke stammt. Das VJO wusste zudem mit der „Fantasia in G-Dur/ Major“ von Johann Sebastian Bach, das speziell für Blasmusikorchester von Richard Goldman und Robert Leist arrangiert wurde, zu überzeugen. Ebenso wie mit „Yiddish Dances“ von Adam Gorb, in dem Stück, bei dem etliche Soli erklangen, werden facettenreich jüdische Volkstänze interpretiert.

Felix Schreiner, der neue Präsident des Blasmusikverbands Hochrhein, betonte in seiner kurzen Ansprache, dass es für den Verband eine besondere Ehre bedeute, dass das Heeresmusikkorps Ulm zu einem Konzert an den Hochrhein kam. Die professionellen Musiker vom HMK präsentierten den Gästen in ihrem Konzertteil, bei dem etliche Solisten ihr Können unter Beweis stellten, einen musikalischen Mix, wobei sie viele Klangfarben der Blasmusik ertönen ließen. Zu hören waren die Stücke „Amazing Grace“ arrangiert von Jörg Murschinski, „Armenian Dances“ (Part 1) von Alfred Reed und „A Cartoon Spectacular“ von Stefan Schwalgin, der „Uno-Marsch“ von Robert Stolz und in Erinnerung an Benny Goodman und Lionel Hampton „Swing Memories“, bei dem die Solisten, Oliver Kull an der Klarinette und Tobias Stegmüller am Vibraphon, für Begeisterung beim Publikum sorgten. Zum Abschluss wurde es richtig eng auf der Bühne, denn als Zugabe gab es zwei Stücke in einer gemeinsamen großen Besetzung.