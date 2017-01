Laufenburg Stadt- und Feuerwehrmusik ehrt treue Mitglieder

Thomas Eckert und Tobias Pfister spielen seit 25 Jahren in der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg und wurden dafür zu Ehrenmitgliedern ernannt. Neu im Vorstandsamt sind Schriftführerin Linda Oeschger und zweite Kassiererin Sabrina Bauer.

Auf ein erfolgreiches Musikjahr blickte die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg zurück. Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern waren auch Bürgermeister Ulrich Krieger, Julio Munóz-Gerteis von der Laufenburger Feuerwehr sowie Michael Vögeli von der Stadtmusik Laufenburg-Schweiz mit dabei. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung waren die Neuwahlen des Vorstandes und Ehrungen. Der Verein ist weiterhin auf der Suche nach jugendlichen Musikern, da in naher Zukunft wieder ein Jugendorchester gegründet werden soll.

Die Leitung der Wahlen übernahm Bürgermeister Krieger. Die Vorsitzende Katrin Pfister und ihr Stellvertreter Rolf Tolksdorf wurden einstimmig in ihr Amt wiedergewählt. Ebenso Protokollführerin Malika Bellal, der erste Kassierer Thomas Schmid, Jugendvertreterin Natalie Winands sowie die vier Beisitzer Bernhard Pfister, Pia Wohner, Antje Maurer und Tobias Pfister. Neu im Amt sind Schriftführerin Linda Oeschger, die Thomas Eckert im Amt ablöst, und Sabrina Bauer als zweite Kassiererin, die das Amt von Michael Kollakowski übernahm.

Groß war die Freude bei der Vorsitzenden Katrin Pfister, als sie Thomas Eckert und ihren Bruder Tobias Pfister mit der silbernen Verbandsnadel für 25 Jahre Vereinstreue auszeichnete. Beide bekamen auch eine Urkunde überreicht, die sie nach den vielen Jahren zu Ehrenmitglieder machte. „Die beiden musizieren bereits seit ihrer Kindheit bei der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg und sind dem Verein immer treu geblieben“, sagte Pfister erfreut. Dafür gab es von den Musikerkollegen einen anerkennenden Marsch gespielt. Als bester Probenbesucher wurde Rolf Tolksdorf mit nur zwei Fehlproben geehrt.

Neu in die aktiven Reihen aufgenommen wurden Vivien Lüthy, Sabrina Bauer und Nina Wuchner. Große Zufriedenheit herrscht in der Stadt- und Feuerwehrmusik, dies wurde auch in den einzelnen Berichten deutlich. Neben den gutgelaufenen Veranstaltungen wie der Fasnacht, dem Slowup und dem Dämmerschoppen sei vor allem der Weihnachtsmarkt im Städtle wieder sehr gut gelaufen. Die Vorsitzende freute sich auch über die Teilnahme beim Umzug der Feuerwehr ins neue Gerätehaus sowie über das gelungene Kirchenkonzert am Volkstrauertag. Auch Dirigent Klaus Siebold war sehr zufrieden. Er führt den Verein seit Februar musikalisch und freut sich bereits auf die kommenden Auftritte. „Ihr seid eine tolle Truppe und es gibt noch viel, dass wir gemeinsam entdecken können.“

Der Verein

Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg wurde 1862 gegründet. Das Orchester hat 36 aktive Mitglieder, die im Stammorchester spielen. Für das neue Jugendorchester werden interessierte Jugendliche gesucht. Infos gibt Vorsitzende Katrin Pfister, Telefonnummer 07763/927 57 57.