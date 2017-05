Laufenburg Spaß im Sommer: Ferienprogramm der Stadt Laufenburg bietet viel Abwechslung

Der Laufenburger Kindersommer (Lakiso) sorgt auch in diesem Jahr wieder für jede Menge Abwechslung. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual. Im Programm stehen 49 Aktivitäten. Neu im Organisationsteam sind Malte Thomas und Manuela Spall.

Laufenburg - Mit Gemeinderat Malte Thomas und Manuela Spall hat das neu formierte Organisationsteam des Laufenburger Kindersommers, Lakiso, wieder jede Menge Aktionen für die Laufenburger Kids organisiert. Bestimmt ist für jeden das Passende dabei. Ein Blick in das 49 Events umfassende Programm lohnt sich: Hier nur einige Leckerbissen vorab. Für Kids ab acht Jahren findet am Montag, 31. Juli, die Löwensafari im Städtle statt. Spannende Rätsel sind in den beiden Laufenburg zu lösen. Gefolgt von Sport-Luftgewehrschießen im Schützenhaus am Mittwoch, den 2. August für Kids ab 12 Jahren. An drei Sonntagen: 6. und 20. August und am 3. September finden Tauchlehrgänge mit Tauchlehrer Ronny Fallert von der Tauchschule Hotzenwald im Gartenstrandbad in Laufenburg statt. Mindestalter ist 8 Jahre mit einer Mindestgröße von 125 Zentimetern. Weitere Höhepunkte wird es am Samstag, 5. August, geben, wenn die Kids mit einem THW-Boot über den Rhein brausen können. Ein Besuch bei der Polizei steht am Mittwoch, 9. August, mit Bürgermeister Ulrich Krieger auf dem Programm. Rund um den Fußball geht es am Samstag, 19. August, im Waldstadion Laufenburg, zu dem der SV 08 30 Kids ab sechs Jahren einlädt. Am Freitag, 1. September, geht es ins Spital nach Laufenburg/Schweiz. Im vergangenen Jahr hatten die Kids Riesenspaß, als ihnen die Arme probeweise eingegipst wurden. Außerdem lernen die Kinder, was man auf einem Röntgenbild sieht und wie eine Blutuntersuchung gemacht wird. Auch ein Blick in den Rettungswagen ist geplant.

Am besten die Kids schauen sich zusammen mit ihren Eltern im Internet unter www.lakiso.de das gesamte Programm an und reservieren sich die Termine, für die sie sich interessieren. Die Anmeldung sollte bis zum Donnerstag, 22. Juni, mit dem Anmeldeformular, entweder online oder schriftlich in einem an das Lakiso-Team andressierten Umschlag in den Briefkasten des Rathauses, erfolgen.

Das Team möchte sich bei allen Personen, Firmen und Vereinen bedanken, die bereit waren, für attraktive Angebote zu sorgen. Natürlich danken sie Bürgermeister Ulrich Krieger für seine tatkräftige Unterstützung.