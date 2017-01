Laufenburg Sorge um Zukunft des Musikvereins Hochsal

Vorsitzende Veronika Kaiser sieht Spielgemeinschaft Hochsal-Schachen vor dem Aus. Nachwuchsarbeit hat künftig Priorität.

Hochsal (elle) Der Musikverein Hochsal wählte am Samstagabend einen „neuen, alten“ Vorstand in der Hauptversammlung im Probelokal. Veronika Kaiser behält das Amt der Vorsitzenden, vertreten wird sie durch Joachim Engelsmann. Schriftführerin bleibt Maria Weiss und auch Ruth Wenk bleibt Kassiererin. Als Beisitzer wurde Heiner Oeschger wiedergewählt und Johannes Gerigk neu hinzugewonnen.

Bürgermeister Ulrich Krieger fand anerkennende Worte für den Musikverein aus Hochsal: „Ihr seid zwar nicht der größte Verein, aber dafür ist es umso bemerkenswerter, was ihr jedes Jahr auf die Beine stellt.“

Veronika Kaiser trug den Jahresrückblick vor. Als Höhepunkte nannte sie das Jahreskonzert und das alljährliche Blumenfest. Als besondere Events kristallisierten sich das Kapellenfest in Schachen, die Einweihung des neuen Minigolfplatzes in Waldshut, die Teilnahme am Vogelsängerfest in Hochsal und ein gemeinsamer Brunch auf einem Schiff in Laufenburg zur Stärkung der Kameradschaft heraus.

Allerdings tat sie auch ihre Sorgen um die Zukunft des Vereines kund: „Musikalisch sowie personell bewegen wir uns mittlerweile an der Grenze“, sagt Kaiser. Die aktuelle Mitgliederanzahl liegt bei gerade einmal 24 aktiven Musikern, von denen fünf Schichtarbeiter und drei Studenten sind und somit den Proben zeittechnisch nicht regelmäßig beiwohnen können. Da nur noch zwei Musiker aus Schachen im Verein mitspielen, sei auch die einst gegründete Spielgemeinschaft Hochsal-Schachen vor dem Aus. „Wir möchten daher wieder mehr Wert auf die Jugendarbeit legen“, kündigte Kaiser an. Derzeit seien drei Jungmusiker in Ausbildung. Als neues Mitglied konnte in diesem Jahr Elena Frei an der Querflöte aufgenommen werden.

Dirigent Matteo Genini blickte ebenfalls zurück auf das musikalische Jahr 2016. Er sprach von einem angenehmen Arbeitsklima und hob besonders das Vertrauen und Engagement der wenigen Musiker hervor: „Trotz aller Schwierigkeiten können wir ein gemeinsames Orchester sein.“ Von 58 Proben und Auftritten haben Mark Tröndle zwei Mal, Anette Gäng, Wilfried Tröndle (je vier Mal) und Heiner Oeschger fünf Mal gefehlt.

Geplant ist 2017 eine Instrumentenvorstellung in Hochsal, bei der interessierte junge Leute sich für ein Instrument begeistern sollen.

Der Verein

Der Musikverein Hochsal wurde im Jahr 1871 gegründet und besteht derzeit aus 24 aktiven Musikern. Die musikalischen Leitung hat Matteo Genini. Vorsitzende ist Veronika Kaiser, sie wird vertreten durch Joachim Engelsmann.