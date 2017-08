Laufenburg Sommerserie Wasser: Wie sich der Rhein seinen Weg gebahnt hat

Unser Wasser: Bis der Rhein seine heutige Fließrichtung gefunden hat, vergehen Millionen von Jahren. Werfen Sie hier einen Blick in die eigenwillige Geschichte des Rheins.

Laufenburg – Gemessen am Alter der Erde formt die geologische Erdneuzeit nur eine bescheidene Zeitspanne von rund 60 Millionen Jahren. Doch gerade in der jüngsten Tertiärstufe, vor etwa zehn Millionen Jahren, nahmen unsere umgebenden Gebirge, die Alpen, der Tafeljura, Kaiserstuhl und Hegauvulkane Gestalt an. Zwischen den ursprünglich zusammenhängenden Vogesen und dem Schwarzwald brach der Oberrheingraben ein. Erst danach veränderten sich die alten Flusssysteme mehrmals. Es bildeten sich unsere Flüsse in der heutigen Fließrichtung und die wenigen Seen entstanden sogar erst nach den Kaltzeiten.

Im Quartär überzogen vier Kaltzeiten weite Teile Europas. Sie modellierten durch Gewicht und Druck die unter dem Eis liegenden Landschaften. Die eisfreien Zonen wurden durch Regen und Schmelzwässer gestaltet und Stürme formten die heutigen Lössgebiete. Die Maximalvereisung der Risskaltzeit (etwa 340 000 bis 130 000 Jahre vor heute) brachte den riesigen Rhein-Aare-Gletscher von den Alpen bis in die Gegend von Möhlin, zwölf Kilometer unterhalb Bad Säckingen, wo die äußersten Moränen nachgewiesen wurden.

Das Land um Rotzel, nördlich von Laufenburg, lag zu Zeiten des Maximalvorstoßes noch unter dem Eis. Die heutige Hännemer Flur dagegen war weitgehend eisfrei. Über dem heutigen Laufenburg bewegten sich 200 Meter dicke Eisschichten talab.

Zwischen der Riss-Kaltzeit und der wesentlich kürzeren Würm-Kaltzeit (etwa 115 000 bis 10 000 Jahre vor heute) erlebte das Gebiet zwischen Jura und Schwarzwald das Abtauen des Eises. Es bildeten sich auf der Schwarzwaldsüdabdachung Eisrandstauseen (Schachen, Birndorf) und hinter der Endmoräne von Möhlin wuchs ein mehrere Kilometer langer Stausee. Die Endmoräne wurde an ihrer Nordseite (Höhe Schwörstadt) von der Masse des abschmelzenden Wassers durchbrochen. Das Wasser konnte abfließen. Die Erosions- und Aufschotterungsvorgänge setzten verstärkt ein.

Der aus dem abtauenden Gletscher abströmende Fluss (Rhein) querte das Stadenhauser Feld nach Westen und floss durch das heutige Laufenburg/AG südlich der heutigen SBB-Linie ab. Er grub sich ein über 30 Meter tiefes Flussbett in seine eigene Hochterrasse und in den darunter anstehenden, nach Süden abtauchenden, Schwarzwaldgneis.

Im Lauf von Jahrhunderten nach der Riss-Kaltzeit füllt er sein eigenes Flussbett in der Schlucht südlich des Laufenburger Schlossberges mit Schutt, Schotter und Lehm. Der Zahnarzt würde sagen, er „plombierte“ sein eigenes nachrisszeitliches Flussbett. Auf der Höhe der rechtsrheinischen Felsen beim Laufenburger Schlößle und nördlich davon lag, bis zum Parkplatzbau, im Löss ein durch Kalk verkitteter Rheinkies, der belegte, dass im Mitteldiluvium der Fluss 60 Meter höher als heute strömte. Dies konnte der Freiburger Geologe W. Deecke nachweisen. Die Enge war noch nicht vorhanden. Sie entwickelte sich erst unter dem Gletscher. Im Lauf der Jahrhunderte ist der Fluss auf dem Gebirgshang südwärts abgeglitten, wobei er sich bei gleichzeitiger Hebung des Schwarzwaldes schließlich ein tief eingesägtes Flussbett schuf. Das Schmelzwassers des Rhein-Aare-Gletschers fraß sich auf 1300 Meter Länge in den Laufenburger Gneis. Es schuf den Laufen, der beiden Städten Laufenburg den Namen gab.

Die häufig wiederkehrenden, verheerenden Jahrzehntehochwasser, die durch die bis 1914 bestehende Engstelle des Rheines im Fels unter der alten Laufenburger Brücke verstärkt wurden, sind seit dem Kraftwerkbau gebannt. Die linke Rheinseite mit der „mehreren“ Stadt wurde immer wieder unter Wasser gesetzt: Noch 1852, 1871 und 1876 war in den Häusern der Marktgasse „Land unter“. Die Hochwassermarken unterhalb des Rhytörlis geben ein beredtes Zeugnis von den, vom Alpenhauptkamm nordwärts schießenden, Wassermassen der Aare und des Rheines. Sie stiegen beim Durchfluss durch Laufenburg über zehn Meter über das gewöhnliche Mittelwasser. Die für Laufenburg katastrophalen Hochwasser trafen das Städtchen alle zehn bis 20 Jahre mit großer Wucht.

Ostwärts von Laufenburg sind die beiden Rheinufer noch bis zu 150 Meter voneinander entfernt. In der Engstelle, im Bereich der Laufenbrücke, hatten die Felspartien des Schwarzwaldkristallins bis zur Fertigstellung des Kraftwerks 1914 nur 13 Meter Abstand. Die vereinten Wassermengen der Aare (zwei Drittel) und des Hochrheines (ein Drittel) kamen bei Normalwasser aus einem Wassereinzugsgebiet von 34 403,3 Quadratkilometern unter dem überdachten Teil der hölzernen Brücke hindurch.

Niemand kannte bis 1850 die genauen Ausmaße der Tiefe der cañonartigen Felskluft, die schon die Römer mit der Bezeichnung mediarapida, als „reißendes, ungestümes Verkehrshindernis“ auf ihren frühen Straßen- und Flusskarten benannten. Die Laufenburger Fischer und Laufenknechte hatten bei Niedrigwasser vergeblich Tiefenmessungen unter der Brücke durchgeführt. Ihr gewichtiges Lot trieb in den Stromschnellen immer wieder schnell flussabwärts und verhinderte genaue Messungen.

Erst beim Eisenbahnbau Basel-Konstanz bot 1850 ein Hufschmied der Großherzoglichen Eisenbahnverwaltung an, seinen Amboss zur Tiefenmessung einzusetzen. Es klappte und das Seil über dem Amboss lockerte sich erst bei 30,9 Meter. Anfang 1859, bei Niedrigwasser, wurden erstmals offizielle Tiefenmessungen zwischen der Brücke und dem Schäffigen gegenüber Rhina vorgenommen. Der Messwert des Hufschmieds wurde bei der offiziellen Messung übernommen, obwohl die Tiefenlinie zwischen der Enge bei der Brücke und dem Rauhen Loch beim Eisenbahnbau über zehn Meter hoch mit gesprengten Felsbrocken aus dem Rappensteintunnel aufgefüllt worden war.

1900 hat Heinrich Walter in seiner Dissertation bei Geologieprofessor Albert Heim in Zürich festgehalten: „Hier ist die größte Wassertiefe der ganzen Stromschwelle; sie beträgt bei Niedrigwasser 30,5 Meter, für gewöhnliches Mittelwasser 32,8 Meter, für außergewöhnliches Hochwasser 39,4 Meter, bei einer Profilbreite zwischen den Felsen von zwölf bis 13 Metern.“

1914: Aus dem wilden Alpenvorland-Fluss Hochrhein wird eine getreppte, seeartige Stauhaltung in elf Stufen. Bis zum Einstau durch das Kraftwerk Laufenburg 1914 war der Fluss hier „nicht schiffbar und keine fahrbare Wasserstraße“. Das Kraftwerk kann heute eine Fallhöhe von 8,4 bis 10,1 Meter nutzen. Der Stauraum reicht, mit zum größten Teil naturbelassenen Ufern, 8,3 Kilometer stromaufwärts. Seit 1914 ist aus dem mit wilden Strudeln westwärts ziehenden Alpenvorlandsfluss Hochrhein, der sich zwischen den beiden Städten Laufenburg schäumend seinen Weg zwischen den senkrechten Gneisfelsen suchte, eine seeartige Stauhaltung mit ruhigem Abfluss in der brutal ausgesprengten Laufenstrecke geworden.

Beidseits der Engstelle, an der für eine Brücke idealen Stelle, wurde 1207 ein fester Übergang (pons loufenberc) beschrieben. Eine politisch zusammengehörende Siedlung auf beiden Ufern entstand. Linksrheinisch wuchs rund um den Laufenburger Schlossberg der größere (mehrere) Stadtteil mit dem administrativen Schwerpunkt (Rathaus, Gericht) und den Märkten. Rechtsrheinisch wuchs in dem damals kleineren (minderen) Stadtteil mit Eisenwerken, Mühlen und den reichen Fischgründen der wirtschaftlich bedeutendere Teil.

Flussgeschichte

Die Tourist-Info am Laufenplatz in Laufenburg/CH, Telefon 0041/62/874 44 55 und das Tourismus- und Kulturamt in Laufenburg/D, Telefon 07763/806 49, bieten regelmäßig öffentliche geologische Exkursionen zur Flussgeschichte des Hochrheines an. Auch Einzel- und Gruppenführungen sind möglich. In der 90-minütigen Führung ist auch eine Begehung des Abwasserstollens unter der Marktgasse Laufenburg enthalten, um eine Partie Schwarzwaldkristallin (Gneise und Granite) südlich des Hochrheins kennenzulernen.

Die Serie

Wasser ist Lebensader und Lebensraum – bei uns in der Region begegnet uns Wasser auf vielfältige Art und Weise – seien es die 13 Kraftwerke am Rhein, die Brücken und Fähren, idyllische Seen und natürlich auch als Trinkwasser. Welche Rolle das Wasser bei uns für Mensch, die Wirtschaft, Natur, Umwelt und die Entwicklung der Region spielt, wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten.