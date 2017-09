Laufenburg Sommerserie "Unser Wasser": So wird aus Schmutzwasser wieder Wasser

Unser Wasser: Die Kläranlage Laufenburg arbeitet voll biologisch und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Ökologie. Unterstützung bekommen Klärwärtermeister Andreas Wittmann und Mitarbeiter Manuel Hübsch dabei von Bakterien, die eine wahre Mammutaufgabe übernehmen.

Laufenburg – Es ist fast ein kleines Idyll direkt am Rhein unterhalb des Rheinkraftwerks Laufenburg: Wo in den Sommermonaten täglich viele Radtouristen den Hochrhein-Radweg entlangfahren, befindet die Kläranlage der Stadt Laufenburg, um nun schon seit nahezu 27 Jahren Abwasser zu reinigen. Andreas Wittmann und sein Mitarbeiter Manuel Hübsch leisten dort einen für die Ökologie unheimlich wichtigen Dienst.

Täglich fallen im gesamten Stadtgebiet Laufenburg rund zwei Millionen Liter Schmutzwasser an. Dieses Wasser gelangt über das weitverzweigte Abwasserkanalsystem in die Laufenburger Kläranlage, wo es biologisch-mechanisch gereinigt wird, um es danach wieder als sauberes Wasser in den Rhein zu leiten. Bis es allerdings soweit ist, durchläuft das Wasser einen komplexen Klär- und Reinigungsprozess.

Zunächst werden am Rechen Grobteile wie Äste, Papier, Plastik, Folien, Dosen – um nur einiges zu nennen, aus dem Schmutzwasser zurückgehalten. Im nachgeordneten Vorbeckenbereich werden Sand und Kies sowie Fette aus dem Schmutzwasser herausgefiltert. Dieses grob gereinigte Schmutzwasser gelangt nun in die beiden Belebungsbecken. Bei trockenem Wetter sind das 20 Liter pro Sekunde an Zufluss, bei Regenwetter können das bis zu 80 Liter sein. Belebungsbecken, der Name deutet es an, sind Becken, welche mit Bakterien belebt sind. Diese Bakterien leisten eine wahre Mammutaufgabe – sie schaffen es, zirka 96 Prozent der Schmutzfracht abzubauen, ebenso entnehmen sie dem Schmutzwasser rund 90 Prozent seines Stickstoffs und 70 Prozent seines Phosphors.

Damit die Bakterien optimal arbeiten können, muss das Wasser in den Belebungsbecken ständig durchgerührt und belüftet werden. Ein permanent kreisendes Rührwerk übernimmt diese Aufgabe, zudem wird über das Rührwerk die Luft in die Belebungsbecken eingeblasen. „Die Bakterien arbeiten zuverlässig über das ganze Jahr, lediglich die jahreszeitlichen Wechsel von Winter, Frühling, Sommer und Herbst sorgen für etwas Schwankungen im Bakterienzyklus“, sagt Klärwärtermeister Andreas Wittmann.

Von den Belebungsbecken wird das mit Bakterienschlamm versetzte Schmutzwasser in die Nachklärbecken weitergeleitet. In diesen Nachklärbecken setzten sich die Bakterienflocken mit dem darin gebundenen Schmutz auf den Beckengrund ab. Das nun wieder klare Wasser gelangt über einen Überlauf zurück in den Rhein. „Natürlich hat dieses Wasser noch keine Trinkwasserqualität“, so Andreas Wittmann. „Es beinhaltet immer noch Keime, die dem Anspruch Trinkwasser nicht gerecht werden.“ Mit Laboruntersuchungen kontrollieren die beiden Laufenburger Klärwärter, ob das in den Rhein eingeleitete Wasser wirklich unproblematisch ist.

Der abgesetzte Klärschlamm wird mit der im November 2016 in Betrieb genommenen Klärschlammzentrifuge zentrifugiert, das heißt, es wird ihm nochmals ein großer Teil des Restwassers entnommen. Was übrig bleibt, sieht aus wie die Gartenerde aus dem Baumarkt. Eigentlich könnte dieses Material als Dünger verwendet werden, wäre da die nicht die Belastung beispielsweise mit Mikroplastik und mit Phosphaten. So treten Jahr für Jahr zirka 80 gefüllte Container den langen Weg in eine Zementfabrik in der Nähe von Ulm an, wo das Material verbrannt wird.

„In laufenden Versuchen ist man bestrebt, zukünftig einen wesentlichen Teil der Phosphate zurückzugewinnen, allerdings sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben“, erklärt Wittmann. Er könnte sich auch vorstellen, dass mit einer regionalen Lösung der Restmaterialverwertung nochmals einiges an Geld für alle Kläranlagen in der Region gespart werden könnte.

Der Job in der Kläranlage ist ein sehr anspruchsvoller und vielfältiger. Neben der Laborarbeit und der Überwachung der gesamten Anlage sind Wittmann und Hübsch auch für die Kontrolle und Überwachung der diversen Pumpstationen und der Zwischenbecken außerhalb der Kläranlage verantwortlich. Besonders die Wartung der diversen Pumpanlagen wird immer zeitaufwendiger. Der gestiegene Gebrauch von Feuchttüchern in den Haushalten führt zu regelmäßigen Verstopfungen in den Pumpanlagen, die nur mit sehr viel Zeitaufwand beseitigt werden können. Zudem führt die Entsorgung von Haushaltsfetten über das Abwasser zu starken Ablagerungen an den Pumpsystemen – die damit verbundenen Reinigungs- und Reparaturarbeiten sind ebenfalls sehr zeitaufwendig und kosten eine Menge Geld.

So könnte mit einem bewussteren Verbraucherverhalten in den Haushalten den beiden Facharbeitern nicht nur eine Menge Arbeit erspart bleiben, es würde vor allem die Kosten der Kläranlage senken was letztlich allen Haushalten wieder zugute käme.

Überhaupt wird ein großer Teil an Reparaturen und Revisionen von den beiden Fachmännern selbst übernommen. Dabei hilft den beiden, dass sie zunächst eine Ausbildung zum Elektriker abgeschlossen haben, bevor sie ihre Tätigkeit in der Laufenburger Kläranlage angetreten haben. Um den Job in der Kläranlage Laufenburg ausüben zu können, war es erforderlich, dass beide die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfung als Facharbeiter für Entsorgung abgelegt haben.

Dass die beiden nicht nur Freude an ihrer Tätigkeit haben, sondern diese mit Qualität ausführen, lässt sich daran ersehen, dass die Laufenburger Kläranlage den Grenzwertfaktor für geklärtes Wasser unterschreitet. Damit ist nicht nur der Ökologie geholfen, sondern allen Laufenburgern, denn diese Unterschreitung reduziert die Schmutzwasserabgabe, die Teil der Abwassergebühren der Stadt Laufenburg ist.

Voll biologische Anlage

Die Kläranlage Laufenburg besteht seit 1971 als biologisch-mechanische Kläranlage. 1991 wurde die Erweiterung zur voll biologischen Kläranlage abgeschlossen. Der Auslegung zur Erweiterung wurden 11 000 Einwohner zugrunde gelegt. Zuständig für den Betrieb sind die beiden Facharbeiter Andreas Wittmann und Manuel Hübsch.